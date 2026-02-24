特朗普關稅敗訴 WSJ：考慮依「232條款」對6個行業徵收新國安稅
撰文：張涵語
出版：更新：
美國最高法院2月20日裁定，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年頒布的關稅政策違法並予以駁回。《華爾街日報》2月23日獨家報道稱，特朗普政府正考慮對6個行業徵收新的國家安全關稅，涵蓋大型電池、鑄鐵及鐵製配件、塑膠管道、工業化學品，以及電網和電訊設備等行業。
報道指，這些關稅將依據1962年《貿易擴展法》第232條徵收，該條款賦予總統基於國家安全風險徵收關稅的廣泛權力。
此前，特朗普在第二任期內已引用第232條對鋼鐵、鋁、銅、汽車、貨車和汽車零件等行業徵收關稅，而這些關稅不受上週最高法院裁決的影響。
由商務部主導的關稅調查結果何時公布、最終何時實施仍不明朗。根據第232條款規定，徵收關稅前須進行漫長調查，但一旦實施後，總統可單方面調整相關措施。
白宮副發言人德賽（Kush Desai）在一份聲明中表示：「維護美國的國家和經濟安全仍然是總統特朗普的首要任務，本屆政府將繼續致力於運用一切合法權力來實現這一目標。」
