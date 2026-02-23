特朗普再調整全球關稅至15%　一文看清各國反應　日本：令人憤慨

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）反擊最高法院裁決關稅違憲，接連宣布新關稅稅率，勢必會引發更多不確定因素，使局面更加混亂。消息指一些白宮人員對關稅突然上調不知所措。



最新宣布的15%稅率，對各國的直接衝擊喜憂參半。英國、澳洲等國，也包括新加坡，新稅率實際上高於此前談成的10％基準關稅稅率。對於此前面臨美國高額關稅的中國（20％）、越南（20％）、印度（18％）和巴西（50％）等國家而言，新稅率則顯著較低。

美國主要貿易夥伴原定關稅（聯合早報）

有貿易專家指出，美國對全球各國徵收劃一的進口商品關稅稅率，最終可能使中國和其他亞洲國家低成本生產商受益；因為即使加上15％的進口稅，這些商品的價格仍然相對較低。

不過，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）周五（20日）接受霍士新聞（Fox News）採訪時指出，儘管特朗普宣布新稅率，但那些與美國達成協議的國家，仍須遵守協議中所定下的稅率。格里爾表示，儘管新稅率較低，馬來西亞和柬埔寨等國對美國的出口，仍將繼續按19％的談判稅率徵稅。

法律雖受挫 特朗普關稅稅率勢必進行到底

特朗普在高院裁決後立即宣布10％新關稅；不到24小時後，他在周六（2月21日）又宣布將稅率上調至法律允許的15％上限，並且立即生效。

特朗普周六在他的Truth Social發文稱，他會在接下來的150天內，確定並頒佈新的合法關稅。此舉表明，儘管在法律上遭遇重挫，特朗普對全球進口商品徵收高額關稅的計劃，仍勢必進行到底。

特朗普說：

身為美國總統，我將立即把對許多國家徵收的10％全球關稅，提高到完全合法且經過法律檢驗的15％水平。這些國家幾十年來一直在剝削美國，卻未受到任何懲罰（直到我上台！）。

各國陣腳大亂紛研究對策

消息人士透露，白宮工作人員對突然的關稅上調感到措手不及。

其他國家也亂了陣腳，急於研究美國高院裁決和特朗普的新關稅稅率可能造成的後續影響。

德國總理默茨（Friedrich Merz）周六說，他3月初訪美之前會與歐洲盟友舉行會談，明確歐洲立場，並對美國作出集體回應。

澳洲政府則準備研究所有選項。澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell)）周日發聲明說：

我們始終反對這些不合理關稅。澳洲正與駐華盛頓大使館密切合作，評估新稅率的影響，並研究所有應對方案。

日本自民黨幹部小野寺五典同日指出，特朗普的新關稅「令人憤慨」，他擔心這只會加速各國與美國疏遠。

圖為日本自民黨稅制調查會長小野寺五典。（Reuters）

在印度訪問的巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）22日敦促特朗普平等對待所有國家。盧拉在新德里對記者說：

我想告訴美國總統特朗普，我們不希望爆發新的冷戰。我們不要干預任何其他國家，我們要所有國家都得到平等的對待。

盧拉表示，希望巴西與美國關係儘快正常化。他將在下個月訪問華盛頓，與特朗普會面。

