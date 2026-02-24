特朗普改徵新關稅　專家：各國可先持觀望態度　不應急於重新談判

美國政府統一向全球各國徵收15％進口關稅，早前已與美國達成對等貿易協議或框架的印尼、馬來西亞及泰國等東南亞國家，目前正陷入執行協議或重新談判的政策十字路口。



印尼上周四（2月19日）剛與美國簽署貿易協議，將對等關稅鎖定在19％，豈料美國最高法院隔天裁定特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前徵收對等關稅的做法違憲。特朗普隨即宣布向所有貿易夥伴統一徵收10%關稅，不到24小時又提高到15％。這使得各國在過去一年因擔憂美國威脅性對等關稅而倉促談妥的協議，陷入是否繼續有效還是該重新談判的兩難。

面對局勢突變，上周六（21日）還在美國訪問的印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）發表聲明，稱印尼做好準備面對任何可能性，並將尊重美國國內政治。

印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）在埃及出席加沙和平峰會時，與美國總統特朗普（Donald Trump）同台。(Reuters)

印尼經濟事務統籌部長艾爾朗加（Airlangga Hartarto）告訴印尼媒體，印尼與美國簽署的協議擁有獨立機制，不會因美國最高法院裁決自動無效。他透露，印尼已向美國貿易代表處提出要求，必須落實在協議中承諾給予印尼特定商品的零關稅優惠，確保相關商品無須面對15％的新關稅。

馬來西亞國內對協議是否還有效，有不同解讀。促成協議的前貿工部長扎夫魯（Zafrul Aziz）周一（23日）說，美馬敲定的19％稅率，已隨美國最高法院裁決而不復存在。首相安華（Anwar Ibrahim）周日（22日）則表示，貿工部正在研究美國最高法院裁決對美馬協議的影響，馬國將與美國和東盟各國協調，以商討接下來應採取的策略。馬國內閣星期五（27日）將開會商討美馬貿易協議。

圖為2025年10月26日，特朗普訪問吉隆坡期間，與馬來西亞首相與安華會面。（Reuters）

馬國和柬埔寨去年10月與美國簽署對等貿易協議，美國對這兩國商品徵收19％關稅。美國貿易代表格里爾星期天說，與美國達成協議的國家必須遵守協議所定下的稅率。

泰國去年10月與美國達成協議框架，面對19％的稅率。泰國副首相兼財政部長埃尼提（Ekniti Nitithanprapas）周一稱，美國對所有國家統一徵收15％關稅，縮小泰國與競爭對手的距離，為泰國商品創造更公平的競爭環境。

新關稅有效期150天 專家建議先觀望

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）客座資深研究員梅農（Jayant Menon）接受《聯合早報》訪問時說，除了新加坡，新關稅令反而讓多數東南亞國家處於較有利位置。他解讀，個別國家與美國簽訂的協議中的關稅豁免項目將保留，其他商品面對的關稅可能從19％下調至15％。

一些國家內部已呼籲政府暫停核准與美國簽署的對等貿易協議。梅農說，這些國家是否認為有必要與美國重新談判，取決於他們怎麼看待現有的協議。

「現任美國政府在貿易政策上極度反覆無常，近乎莽撞……大家會儘可能不去擾亂局面。這些協議中的一些措施是有益的，協議中減免關稅帶來的益處應多邊化，以避免貿易轉移。」

這位亞洲開發銀行前首席經濟師也指出，新頒佈的稅率只能維持150天，特朗普在此期間必有新動作，各國應保留現有協議中的豁免項目，並採取觀望態度。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的新聞發布會上發表講話，此前最高法院裁定特朗普在加徵關稅時超越其權限。 （Reuters）

立傑律師事務所競爭與貿易業務主管卡拉（Kala Anandarajah）向《聯合早報》指出，新關稅並不使所簽署的貿易協議和關稅稅率失效。個別國家須自行決定，所簽署的協議是對自己更有利，還是要同美國重新磋商，但重新磋商的結果可能更不利，這是各國得考慮的風險。

「比起現階段直接重啟談判，更有利的做法或許是保留談好的稅率，觀察事態發展。這麼做也能為企業提供一定程度的確定性……各國還是應該採取通往重新談判的步驟，但要找到對的時間點。在短期可預見的未來，還是得觀望。」

