蘋果將Mac Mini部分生產線遷至美國　落戶德州侯斯頓富士康工廠

蘋果公司（Apple）2月23日向《華爾街日報》（WSJ）證實，將把其台式電腦Mac Mini的部份生產線從亞洲遷回美國，落戶於德克薩斯州侯斯頓（Houston, 又譯休斯頓）北部的富士康（Foxconn）工廠。



蘋果營運總監薩比赫汗（Sabih Khan）透露，新生產線將於今年較後時間啟動，設於一座22萬平方英尺的倉庫改建空間內。同廠區另一建築目前正組裝蘋果的AI伺服器。薩比赫汗強調，美國生產線將主要滿足本地需求，但Mac Mini在亞洲的生產仍會持續。

富士康在印度的一家廠房。iPhone 17正在印度投產。（X@IndianInfoGuid）

Mac Mini屬小眾產品，據消費者情報研究合作夥伴（Consumer Intelligence Research Partners）估計，去年佔蘋果Mac全球銷量不到5%，總銷售額不足1%，但因其適合運行AI代理軟體，近期需求增長。蘋果此前曾將Mac Pro生產線設於奧斯汀，但產量其後大幅下降。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府施壓企業增加在美投資以換取關稅豁免，蘋果公司2025年8月宣布四年内在美投資6000億美元以回流相關供應鏈。蘋果同時計劃在侯斯頓廠區擴建先進製造培訓中心，旨在向學生、供應商員工等傳授其製造技術，預計於今年下半年啟用。