蘋果Vision Pro被指銷情慘淡 英媒：將減產及大削95%營銷開支
撰文：王海
出版：更新：
據英媒報道，由於銷量不佳，蘋果公司被迫削減其曾寄予厚望的Vision Pro頭戴式裝置的產量。報道亦引述市場研究機構的數據顯示，蘋果去年已將Vision Pro的營銷開支削減了95%以上。
英國《衛報》1月2日報道，儘管蘋果公司每季仍能售出數百萬台iPhone、iPad和手提電腦，但分析師表示，售價約3,499美元（約2.7萬港元）的Vision Pro頭戴式裝置的銷量一直低迷。
雖然蘋果並未公布該設備的具體銷售數據，但市場研究公司國際數據公司（IDC）估計，去年第四季該產品的銷售量僅為4.5萬台。
市場情報集團Sensor Tower的數據顯示，蘋果公司去年已將Vision Pro的營銷開支減少了 95%以上。
報道引述IDC指，蘋果的中國代工廠力訊精密（Luxhsare）已於2025年初停止生產這款產品，而蘋果亦一直未將直接銷售範圍擴大到現時的13個國家以外的地區。
Counterpoint Research預測，虛擬實境頭戴裝置的年銷售量將下降14%。
Vision Pro的失敗讓人想起2013年命運多舛的Google眼鏡。當時，使用者被視為社會異類或「眼鏡怪」，遭到排斥。
儘管遭遇這些挫折，蘋果據報仍在堅持研發智能眼鏡。蘋果預計將於今年較後時間發布價格更低的Vision Pro版本，但目前的重點已轉向人工智能設備。
報道同時指，蘋果已暫停下一代虛擬實境（Virtual Reality）產品的研發計劃，轉而專注於穿戴式人工智能裝置。朱克伯格（Mark Zuckerberg）的Meta公司預計也將縮減其「元宇宙」計劃，該計劃包括其虛擬實境Quest頭戴裝置。 儘管Quest不如蘋果的產品先進，但售價僅為419英鎊（約4400港元），價格便宜得多，並已佔據80%的市場份額。
