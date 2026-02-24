中國將三菱造船等20間日本實體列出口管制名單　日方稱強烈抗議

中國商務部2月24日發公告，決定將三菱造船株式會社等參與提升日本軍事實力的20間日本實體列入出口管制管控名單，日本政府24日回應稱，已提出強烈抗議。



共同網報道，日本官房副長官佐藤啟在記者會表示「絕對無法接受，感到極為遺憾。已提出強烈抗議，並要求撤回措施。」

圖為三菱造船株式會社官網。

根據中國商務部較早前發出的公告，將會向被列入出口管制管控名單的日本實體採取以下措施：

一、禁止出口經營者向20間實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中華人民共和國的兩用物項轉移或提供給上述20間實體；正在開展的相關活動應當立即停止。

二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

有關措施由公告公布之日起正式實施。

圖為2025年11月11日，位於北京的中國商務部大樓。（Getty Images）

中國商務部發言人稱，對於被列單的日本實體，按照此次公告措施執行；對於未列入的日本實體，如涉及日本軍事用戶、軍事用途，或者涉及有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途，按照《關於加強兩用物項對日本出口管制的公告》規定，禁止對其出口兩用物項。

當局強調，有關措施目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。