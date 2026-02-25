中文電郵威脅有爆炸品　澳洲總理一度撤離官邸　警未有發現

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2月24日晚上因一宗涉及中文電郵的安全威脅事件撤離官邸數小時，警方在檢查後未發現可疑之處。



阿爾巴尼斯在撤離數小時後返回，該官邸位於澳洲首都坎培拉。警方發言人表示未在現場發現任何可疑物品。

綜合路透社、澳洲廣播公司（ABC）報道，有人向舞蹈團體「神韻」發送一封涉及爆炸品威脅的中文電郵，內容談及在澳洲總理官邸周圍放置炸藥，威脅若團體在澳洲的演出繼續進行，將引爆炸藥。報道稱，神韻被指是與法輪功有關的團體。

澳洲總理阿爾巴尼斯於2025年9月12日在澳洲悉尼舉行記者會 (Reuters)

阿爾巴尼斯2月25日早上在社交網站發文，上傳寵物犬在官邸內的照片，他指「Toto（愛犬）保持警惕但一切安好。感謝澳洲聯邦警察持續的工作和專業精神，也感謝所有發來關心和支持的人。」

「神韻」在澳洲的演出早前也引發注意，中國駐悉尼和墨爾本總領事館曾在1月發警告稱，「神韻」表演是「法輪功邪教打著傳播中國傳統文化的幌子，用來宣揚其邪教教義和聚斂財富的政治工具，含有隱藏的政治因素，惡意誹謗中國政府，無疑詆毀和歪曲中國文化，欺騙和愚弄觀眾，侵蝕和損害中澳人民之間的相互了解。」