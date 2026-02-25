習近平晤德國總理默茨　對中德關係提3點意見：倡成可靠夥伴

中國國家主席習近平2月25日下午在北京釣魚台國賓館會見訪華的德國總理默茨（Friedrich Merz），他對中德關係下一步發展提出三點意見，包括要成為相互支持的可靠夥伴、開放互利的創新夥伴、相知相親的人文夥伴。



訪華的德國總理默茨（Friedrich Merz）2月25日下午在北京釣魚台國賓館會見中國國家主席習近平（Pool via REUTERS）

習近平對下一步中德關係發展提出三點意見：

一是要做相互支持的可靠夥伴，他指中國堅持和平發展道路，有能力和底氣實現中國式現代化，將繼續同包括德國在內的世界各國分享發展機遇，希望德方客觀理性看待中國發展，奉行積極、務實的對華政策，同中方一道推動中德關係行穩致遠。

二是要做開放互利的創新夥伴，他稱德國政府在技術、創新、數字等領域提出新發展戰略，同中國「十五五」時期智能化、綠色化、融合化發展方向高度契合，雙方應加強發展戰略對接，支持兩國人才、知識、技術雙向流動，促進人工智能等前沿領域對話合作。雙方要正確把握競爭和合作的關係，尋求互利共贏的合作路徑，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。

三是要做相知相親的人文夥伴。

默茨同日較早前已會見中國總理李強，他稱德國冀加深與中國的經濟交流，但對合作方面也存在一些具體關切（specific concerns），希望確保合作公平公正。

默茨又補充稱，兩國必須坦誠對話。

中德兩方在會晤後簽署5份文件，據路透社報道，文件涵蓋在應對氣候變遷和綠色轉型方面、在動物疫病防治和家禽產品協議方面的合作，以及足球和乒乓球等體育合作協議。