默茨訪華前稱習近平能讓普京立即停戰　續奉行去風險而非脫鉤政策

德國總理默茨（Friedrich Merz）2月25日（周三）展開為期兩日的首次訪華行程。默茨在啟程前表示，中國應該在結束戰爭方面發揮更大作用。他認為：「如果習近平明天告訴普京：停手吧，那麼普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）後天就不得不停下來。」默茨又指，德國將繼續奉行對華「去風險」（de-risking）而非「脫鉤」（de-coupling）的政策。默茨認為，與中國脫鉤將是錯誤，會影響德國的經濟發展機遇。



據《德國之聲》（DW）報道，默茨2月24日（周二）啟程前往中國訪問。這一日也是俄羅斯入侵烏克蘭4周年的日子。

默茨在柏林參加德新社主編會議時表示，中國與俄羅斯緊密的貿易關係是俄烏戰事持續的原因之一。

2026年2月14日，德國聯邦總理默茨在慕尼黑巴伐利亞宮酒店舉行的第62屆慕尼黑安全會議期間，與中國外交部長王毅舉行雙邊會晤並握手。（GettyImages）

默茨指出：「如果習近平明天告訴普京：停手吧，那麼普京後天就不得不停下來。」

據法國媒體報道，在北京，默茨將首先會見李強總理，隨後與習近平主席舉行會談並共進晚餐。預料默茨與習近平將討論經濟合作，以及包括烏克蘭戰爭在內的安全政策議題。

26日（周四），默茨將參觀北京故宮，之後前往平治（Mercedes）工廠，屆時該工廠將展示自動駕駛汽車。

隨後，默茨將前往常被稱為中國「矽谷」的杭州，參觀機械人公司宇樹科技和德國渦輪機製造商西門子能源公司。

據德國聯邦統計局數據顯示，德國2025年從中國進口商品總額達1,706億歐元；同時，德國去年對中國的出口總額為813億歐元。中國繼2016年至2023年後，再度成為德國最大的貿易夥伴。

2026年2月25日，德國總理默茨（Friedrich Merz）展開為期兩日的首次訪華行程。圖為默茨出發前在機場發表聲明。（X@bundeskanzler）

默茨24日離開柏林前表示：「中國已經躋身世界大國之列，德中都必須降低由於日益緊密的聯繫和單方面依賴而產生的風險，尤其是在供應鏈、技術和原材料等領域。我們希望與中國建立平衡、可靠、規範和公平的伙伴關係」。