中德聯合聲明：中方注意到德方重視「降依賴」等問題　願坦誠對話

德國總理默茨（Friedrich Merz）訪華，2月25日分別會見中國國家主席習近平與中國總理李強。兩國發表聯合聲明，當中談到中方注意到德方重視「降依賴」等問題，德方注意到中方對經貿問題泛安全化等關切，雙方願通過坦誠開放對話妥善解決彼此關切。



聯合聲明談到，兩方強調經貿合作是雙邊關係的重要組成部分，願加深互利共贏合作。

聲明指，中方注意到德方重視「降依賴」、貿易不平衡、出口管理等問題，德方注意到中方對經貿問題泛安全化、高技術產品出口管理等關切，雙方願通過坦誠開放對話妥善解決彼此關切，以確保長期、平衡、可信賴、可持續的經貿關係。

聲明並談到雙方認為聯合國憲章原則和國際法是開展國際合作的基礎，中德雙方將繼續為此作出努力，並在此基礎上就國際問題保持對話，堅定維護聯合國地位，堅持多邊主義和自由貿易。

中國國家主席習近平2月25日下午在北京釣魚台國賓館會見訪華的德國總理默茨（Friedrich Merz）（Pool via REUTERS）

以下為聲明全文：

中華人民共和國和德意志聯邦共和國聯合新聞聲明

應中華人民共和國國務院總理李強邀請，德意志聯邦共和國聯邦總理弗里德里希·默茨於2026年2月25日至26日對中華人民共和國進行首次正式訪問。包含30位德國經濟界代表的高級別代表團隨行。

在京期間，中華人民共和國主席習近平會見默茨總理，國務院總理李強同默茨總理舉行會談。兩國領導人就中德關係、國際地區問題以及經濟政策問題交換意見。

雙方積極評價中德全方位戰略夥伴關係框架下的良好合作，一致認為相互尊重、互利共贏、繼續開放對話、合作應對共同挑戰是發展中德關係的根本原則。此訪為兩國夥伴關係發展注入新動力。雙方強調中德政府磋商機制對全面推進兩國合作的統領性意義。

德方重申堅持一個中國政策。

雙方強調經貿合作是雙邊關係的重要組成部分，願深化互利共贏合作。雙方強調開放對話、公平競爭和相互開放市場至關重要。中方注意到德方重視「降依賴」、貿易不平衡、出口管理等問題，德方注意到中方對經貿問題泛安全化、高技術產品出口管理等關切。雙方願通過坦誠開放對話妥善解決彼此關切，以確保長期、平衡、可信賴、可持續的經貿關係。兩國總理共同出席了中德經濟顧問委員會座談會，同兩國企業家代表互動交流。雙方同意繼續開展中德氣候變化與綠色轉型對話。

雙方認為，聯合國憲章原則和國際法是開展國際合作的基礎。中德雙方將繼續為此作出努力，並在此基礎上就國際問題保持對話，堅定維護聯合國地位，堅持多邊主義和自由貿易。

雙方鼓勵和支持加強兩國人文交流，同意進一步加強文化和體育領域合作，通過交流項目以及文化界人士、體育組織和青年之間的互訪，增進相互理解。雙方歡迎中德對話論壇重啟。

雙方還討論了烏克蘭問題，支持在聯合國憲章和原則基礎上停火止戰、實現持久和平的努力。

默茨總理感謝中國政府在中國農歷春節之後對其作為新年首位訪華的外國領導人予以的熱情接待。

此次正式訪問充分表明，中德雙方致力於維護穩定和建設性的雙邊關係，願在符合雙方共同利益的領域深化合作，並通過坦誠開放、相互尊重的對話妥處分歧。