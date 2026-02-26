日本百貨業協會：1月中國旅客流量跌4成　免稅銷售額少30%

日本百貨業協會2月25日（周三）表示，1月全國百貨商店的中國旅客免稅消費餓較去年同期減少約三成。由於中國政府近月呼籲民眾避免前往日本，百貨商店的中國遊客客流量減少約四成。免稅消費額整體減少19.1%，連續三個月下滑。



據共同網報道，2025年的農曆新年長假從1月開始，來自中國的旅客較多，該基數效應亦造成影響。關於今年2月15日至23日春節長假前後的免稅銷售，協會負責人介紹稱「確實呈現疲弱態勢」。

2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子在慶祝中華人民共和國成立70週年的遊行中揮舞中國國旗和日本國旗。（Getty）

據朝日新聞報道，1月赴日旅客人數同期亦下降21.0%，至46.8萬人次，連續第三個月下滑。其中，中國旅客造訪的百貨商店數量下降約40%，銷售額下降約30%。

中國外交部2019年11月呼籲民眾避免前往日本旅遊的影響仍在持續。日本旅遊協會執行董事西坂義晴在新聞發布會上表示：「入境旅遊（外國遊客赴日旅遊）持續低迷。」

此外，免稅部分之外的國內銷售額增長5.5%，繼續保持強勁。受惠日經指數平均股價維持在5萬點樓上，提振了消費者信心。

2025年12月18日，日本大阪，聖誕節購物季節期間，一對夫婦從一間百貨商店走出來。（Getty）

受惠股市暢旺，富裕人群的消費意慾旺盛，鐘錶和珠寶部份品牌在漲價前出現搶購需求。在主要10個城市中，除札幌和廣島外的8個地區有所增長，增幅達7.2%。