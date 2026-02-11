日本關西國際機場：1月中國航班旅客急跌58%　港澳航班客減12%

日本首相高市早苗2025年11月發表「台灣有事論」後，中日關係急劇惡化，中國外交部其後建議中國公民避免前往日本旅行。關西機場2月9日公布，1月往返關西機場的中國旅客人數為27.7萬人次，較去年同期下降58%。這個數字比2025年12月的跌幅（39%）進一步擴大。此外，來自港澳航班的旅客人數亦比去年同期下跌12%。



綜合《朝日新聞》及《日經新聞》的報道，關西國際機場方面稱，飛往香港和澳門的航班亦出現暫停或取消的情況，2026年1月這些航線的旅客人數比去年同期下降12%至21.4萬人次。

與此同時，包括飛往韓國、台灣和東南亞在內的其他航線的旅客人數則有所增加。韓國航班的旅客增長21％，達75.4萬人，台灣航班旅客增長10％，達26.9萬人。歐美航班旅客也保持1成左右的增長。

然而，中國航線的下滑影響更大，導致國際旅客總數下降10%至207.2萬人次。這是連續第二個月同比下降，而且跌幅比上個月的1%更大。

2025年12月4日，日本大阪關西國際機場，乘客拖着行李箱走過入境大堂。（Getty）

從關西國際機場1月國際旅客航班升降次數來看，往返中國的航班減少60％，整體減少14％。與2025年12月相比，航班減少600餘次，進入1月後，削減航班和停飛的情況仍在持續擴大。