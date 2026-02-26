默茨抵杭州參觀宇樹科技觀看機械人打功夫　德企高層與機械人共舞

德國總理默茨（Friedrich Merz）2月25日到訪中國，與國家主席習近平及國務院總理李強會面後，26日轉到杭州參觀機械人企業宇樹科技。



默茨到訪時觀看宇樹科技的機械人表演，根據現場片段顯示，為一段打功夫的表演。

現場影片也顯示，一名德國企業高層代表與機械人握手，並開始「跳舞」。

中國新聞網報道，宇樹科技董事長王興興接受采訪時表示自己深感榮幸，他說此次活動是一個建立與德國更多企業合作的窗口，以及在全球範圍內共同推動智能機器人產業發展的契機，德國市場潛力巨大，相信智能機器人和AI產業的良好發展態勢，對行業發展和全人類都有非常好的作用。

默茨前一天分別與習近平及李強見面，在北京會談後，兩國領導人就中德關係、國際地區問題以及經濟政策問題交換意見並隨後發表聯合聲明，强調願加深互利共贏合作。

聲明指，中方注意到德方重視「降依賴」、貿易不平衡、出口管理等問題，德方注意到中方對經貿問題泛安全化、高技術產品出口管理等關切，雙方願通過坦誠開放對話妥善解決彼此關切，以確保長期、平衡、可信賴、可持續的經貿關係。

德國總理默茨（Friedrich Merz）2月26日將轉到杭州參觀機械人企業宇樹科技。(宇樹官網)

聲明並談到雙方認為聯合國憲章原則和國際法是開展國際合作的基礎，中德雙方將繼續為此作出努力，並在此基礎上就國際問題保持對話，堅定維護聯合國地位，堅持多邊主義和自由貿易。