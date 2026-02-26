美國65歲戰機飛行員被捕　遭指控向中國軍方人員提供培訓

一名美國前空軍軍官兼戰鬥機飛行員的65歲男子布朗（Gerald Eddie Brown, Jr.）於2月25日（周三）被捕，他被控多年來在未經授權情況下，向中國軍方人員提供包括戰鬥機飛行訓練在內的國防服務，違反《武器出口管制法》（AECA）。



美國《紐約郵報》（New York Post）報道，負責國家安全的助理司法部長艾森伯格（John Eisenberg）在一份聲明中表示，「美國空軍將布朗少校訓練成一名精英戰鬥機飛行員，並委託他保衛國家。如今他卻被控以培訓中國軍方飛行員的罪名。」

艾森伯格補充稱，「當美國人——無論是軍人或平民，向外國軍隊提供訓練時，除非他們持有國務院頒發的許可證，否則該行為即屬違法。國家安全司將動用一切手段保護我們的軍事優勢，並將違反《武器出口管制法》的人繩之以法。」

據美國司法部稱，代號「Runner」的布朗在空軍服役24年間，曾領導作戰任務、指揮敏感部隊、負責核武投放系統，並擔任多種機型的飛行教官。