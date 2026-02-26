古巴指美國快艇闖水域交火4死　當局指船上人員具恐怖主義意圖

古巴內政部2月25日發聲明表示，一艘來自美國佛羅里達州的快艇進入古巴水域，邊防部隊嘗試截查快艇期間遭到槍擊，古巴軍隊隨即開會還擊，事件造成4人死亡，6人受傷。古巴政府譴責船上10人意圖「以恐怖主義為目的進行滲透」，並稱他們攜帶了武器、燃燒瓶、防彈背心和迷彩服。



古巴內政部周三在社交平台X上發文表示，一艘註冊號為FL7726SH的佛羅里達州快艇闖入古巴領海。隨後，當古巴內政部邊防部隊的一個小組派出5名人員接近船隻進行查驗時，快艇上的人員則對古巴人員「開火」。

古巴政府稱，在衝突中快艇上有4名侵略者被打死，另有6人受傷。傷者已被疏散並接受醫療救助。據悉，這10人均為居住在美國的古巴公民。

古巴內政部在一份聲明中表示，「面對當前挑戰，古巴重申其捍衛領海的決心，因為國防是古巴維護國家主權和確保地區穩定的根本支柱。有關部門正在繼續調查，以徹底查明事件真相。」