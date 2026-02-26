德國總理默茨總結2天訪華行程：合作良好同時存在棘手問題

訪問中國的德國總理默茨（Friedrich Merz）2月26日在杭州舉行記者會，總結其2天訪華行程，他稱讚與北京的良好合作，但同時講述仍存在棘手問題。



路透社報道，默茨稱在良好合作和技術發展案例以外，存在一些棘手問題（difficult issues）需要公開討論，包括指中國出口商產能過剩，佔據德國市場份額，且日益增長。

他稱「首先存在競爭問題，中國產能巨大，其中一些產能如今也對歐洲構成了威脅，因為它們遠遠超過了市場需求。」

他稱會在訪華之旅結束後，詳細討論有關問題，又指將派德國經濟部長Katherina Reiche 訪華，中德將於明年初開始展開定期磋商。

德國總理默茨2026年2月26日在杭州的西門子能源（Siemens Energy）設施舉行記者會（Pool via REUTERS）

在26日的訪華行程中，默茨到訪中國機械人企業宇樹科技，也參觀西門子能源（Siemens Energy）公司，並前往梅賽德斯-平治（Mercedes-Benz，又譯梅賽德斯-奔馳）展廳，體驗自動駕駛技術。

中國外交部：默茨此訪成果豐碩

中國外交部發言人毛寧26日稱，默茨此訪成果豐碩、富有意義，再次表明中德雙方都致力於維護穩定和具建設的雙邊關係，進一步加深互利合作，並通過坦誠開放、相互尊重的對話妥處分歧。

她稱中方願以此訪為契機，同德方一道開啟中德關係新篇章，為變亂交織的世界注入穩定性和正能量。