德國總理默茨訪華：備受矚目　倍感雞肋

德國總理默茨（Friedrich Merz）2月25日至26日訪問中國，他是中國政府農曆新年之後接待的首位外國領導人。這場原本2025年年中就推進的訪問直到如今才成行。人們關心這個歐洲核心引擎國家經過一番掙扎之後能夠和中國達成何種共識。

而縱觀默茨的訪問行程，可以發現，他訪華和馬克龍（Emmanuel Macron）、施紀賢（Keir Starmer）等人沒有什麼特別的不同。多達數十人的龐大經濟代表團、參觀故宮、參訪高科技企業......活動設置如同複製粘貼。

在法國、加拿大、英國等國領導人訪問中國之後，尤其是歐洲多次被特朗普政府背刺後，默茨此行更像是為了跟上西方中等強國步伐的一次訪問。

中國國家主席習近平2026年2月25日下午在北京釣魚台國賓館會見訪華的德國總理默茨（Friedrich Merz）（Pool via REUTERS）

加拿大總理卡尼（Mark Carney）振臂一呼發出中等強國必須聯合行動的呼籲。英國首相施紀賢公開糾正錯誤，宣稱前幾任首相不訪華是錯誤。而默茨訪華，沒什麼對華特別友好的論調。

德中經貿關係應建立在「公平、透明競爭」的基礎之上。必須在關鍵技術、供應鏈和原材料領域降低德國及歐盟對單一市場的依賴。當前德中貿易逆差已超過800億歐元，自2020年以來，這一數字在五年內已經擴大到原來的四倍，這種發展態勢並不健康。這些是默茨在訪華前後的言論，完全沒有積極改善對華關係的欣喜與熱烈。

其他國家對華去風險是迫於美國的壓力，但是德國在關鍵領域對華去風險，要求降低貿易逆差，並非只是為了跟隨美國。德國這個世界第三大工業巨人，對於中國經濟的全面崛起倍感壓力與挑戰。

2026年2月25日，德國總理默茨在與中國國家主席習近平會談後發表新聞發布會講話。（GettyImages）

德國既要應對特朗普政府對傳統盟友的敲詐勒索，也對中國在製造業領域的全面強勢崛起如坐針氈。中國讓德國的核心工業優勢變得不那麼有優勢。這是德國最大的擔憂。

其他國家在經濟尤其是製造業領域無法同中國抗衡，採取跟進分蛋糕的策略。但是德國不會貿然低頭。這也是為什麼默茨訪華令人倍感雞肋的原因。

如果說中美存在全面的結構性矛盾，中德之間則在關鍵製造業等經濟領域存在結構性矛盾。並且伴隨中國的崛起，這種矛盾越發凸顯。德國不會在核心經貿領域對中國輕易低頭。德國也很難做到對華態度有根本改善。但是面對美國的壓力，德國又不得不看到中國存在的機遇與可能。

親近印度是默茨去風險的手段之一。圖為2026年1月12日，德國總理德國總理默茨（Friedrich Merz）在印度艾哈邁達巴德甘地修道院，與印度總理莫迪（Narendra Modi）同行。

如果美國對待盟友的態度足夠友好，德國的對華態度是什麼？可想而知如果沒有特朗普這個外部刺激因素，法國、加拿大、英國等一眾西方國家認識到和中國處理好關係，大概尚需更多時日。

訪華對默茨來說，不得不為，錯失機會實在可惜。而提防中國，同樣不得不為，對中國這個有可能讓德國工業優勢蕩然無存的國家，實在親近不起來。

沒有互信關係的根本性改善，沒有經濟方面的熱絡擁抱，這次訪華，對默茨來說，更像是一次及格的經貿外交行動。