金正恩愛女金朱愛傳任導彈局長　或改名「金主惠」繼承父位

《朝鮮日報》2月22日引述韓國政府高層及情報部門消息，朝鮮領導人金正恩已安排年僅13歲的女兒金朱愛（又譯金主愛）出任「導彈總局局長」，並讓她實際參與軍方決策，為接班鋪路，其真名或已由「金朱愛」改為「金主惠」，接班佈局進一步明確。



報道稱，金正恩有意讓女兒提早掌握軍權，雖名義上導彈總局局長由張昌河擔任，但金朱愛已開始聽取軍官彙報並作出指示。自2022年11月首次陪同金正恩視察「火星-17」型洲際彈道導彈試射以來，金朱愛頻繁亮相軍事活動。

據韓國國家情報院（NIS）本月12日表示，金朱愛已從接班人培訓過渡到「內定階段」，她近期不僅出席空軍節等軍方活動，更在視察現場對部份政策提出意見，並參與象徵血統繼承的參拜錦繡山太陽宮殿活動，接班人態勢日益濃烈。

2026年1月1日，朝鮮領導人金正恩、妻子李雪主和女兒金朱愛（中）在平壤錦繡山太陽宮慶祝新年。(Reuters)

報道指，金正恩本人的名字也是在2010年被內定為接班人後，才由外界熟知的「金正雲」改為「金正恩」。因而有消息指，「金朱愛」或被任命為繼承人後，改名為「金主惠」。

金正恩多次攜13歲女兒金朱愛出席重要黨政和國家場合，也下達更名令，要求同名主愛的民眾「改名」，種種跡象均讓外界揣測金朱愛已被欽點為接班人。（Reuters）

「主愛」（Juae）一名最早於2013年為人所知，源於2013年美國前NBA籃球明星洛文（Dennis Rodman）應金正恩邀請訪朝後，對傳媒披露。

不過，2月19日在平壤舉行的朝鮮勞動黨第九次代表大會，卻未見金朱愛身影。此前朝韓多方極為關注金朱愛是否出席，此為朝鮮每五年召開一次的最大政治盛事。