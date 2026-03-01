伊朗局勢｜杜拜豪華酒店疑遭導彈碎片擊中　門口大火冒濃煙｜有片

美國與以色列2月28日向伊朗發動大規模空襲，伊朗隨即展開還擊。據英媒報道，阿聯酋杜拜棕櫚島上的費爾蒙棕櫚酒店（Fairmont The Palm hotel）疑似被導彈的碎片擊中，目前已有四人受傷。從網上的影片可見，酒店大門前發生大火，現場冒出濃煙。



網上傳出杜拜豪華酒店疑遭導彈碎片擊中後起火的畫面：

英國廣播公司（BBC）引述伊朗官方媒體報道稱，阿聯酋杜拜遭到攻擊。目前尚不清楚伊朗的具體目標，但阿聯酋境內有美軍駐紮。

路透社引述阿聯酋通訊社的報道，阿聯酋國防部稱已攔截了新一波伊朗發射的導彈和派出的無人機。

據英國《獨立報》報道，在美國和以色列聯合襲擊德黑蘭後，伊朗發動導彈報復，阿布達比和海灣地區多個城市發生爆炸。導彈襲擊了與美軍有關的目標，多個國家的防空系統隨即啟動，儘管成功攔截大部份導彈，當仍有不少導彈碎片墜落在民居。

費爾蒙棕櫚酒店是一間位於朱美拉棕櫚島 (Palm Jumeirah) 的頂級五星級奢華海濱度假酒店。

