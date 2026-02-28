以色列美國襲伊朗　路透社：伊朗革命衛隊多名指揮官喪生｜最新

【伊朗 / 以色列 / 美國 / 最新消息】中東局勢緊張，以色列（Israel）2月28日宣布攻擊伊朗（Iran），發動「預防式打擊」（preventative attack），且全國立即進入緊急狀態，並暫時關閉領空。另一方面，伊朗首都德黑蘭（Tehran）市中心發生爆炸，現場濃煙滾滾，及後傳出伊朗多地也遭攻擊。

美國總統特朗普（Donald Trump）其後證實美軍參與這次打擊伊朗的行動。本文會持續更新有關伊朗以色列局勢的最新消息。



【18:30】也門胡塞武裝2名高級官員向美媒透露，胡塞武裝已決定恢復對紅海的航運路線及對以色列的導彈和無人機攻擊，以支持伊朗。

【18:20】央視新聞引述伊朗南部霍爾木茲甘省省長表示，該省一所女子學校在以色列的攻擊下，有5名學生遇難。

伊朗：瞄準地區內所有美國軍事基地

【18:16】央視新聞報道，伊朗武裝部隊總參謀部表示，任何幫助以色列和美國的基地，都將成為伊朗武裝力量打擊目標。伊朗外長稱，伊朗對襲擊的回應是瞄準地區內所有美國軍事基地。

2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙（Reuters）

傳伊朗革命衛隊多名指揮官與官員喪生

【18:06】路透社引述接近伊朗政府的消息人士指，多名伊朗革命衛隊高級指揮官和政治官員在空襲中喪生。

伊朗傳媒指，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）安全。

阿聯酋1人死亡

【17:56】阿聯酋阿布達比表示攔截來自伊朗的導彈後，當地官媒稱，有1人死亡。

卡塔爾內政部則指該國未有因攻擊而出現任何損失。

【17:45】央視新聞報道，沙特首都利雅德也傳來爆炸聲。

2026年2月28日，伊朗反擊以色列，有導彈落入以色列北部海域中爆炸（Reuters）

中東多地傳爆炸聲

【17:28】伊朗電視台表示，伊朗正在打擊美軍在中東的軍事基地。阿聯酋、巴林、科威特分別傳出爆炸聲。伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗革命衛隊襲擊位於科威特、阿聯酋、卡塔爾、巴林的多個美軍基地。

卡塔爾表示攔截下兩枚來自伊朗的導彈。

伊朗官員向路透社指「所有美國軍事基地和利益都在伊朗的伸手可及範圍中」。

【17:21】外媒傳出伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）可能身亡的消息，但未有講述具體情況或確實消息來源，伊朗官方暫未回應。

伊朗2026年2月28日遇襲，德黑蘭發生爆炸，圖為一位在爆炸後找地方躲避的居民（WANA/Handout via REUTERS）

美軍在巴林基地遇襲

【17:18】巴林表示，美國第五艦隊在當地的總部遭受導彈攻擊。

【17:09】伊朗正在打擊美軍在中東的軍事基地，巴林（Bahrain）境內的美軍基地一帶響起爆炸聲。

央視新聞指，阿聯酋阿布扎比也響起爆炸聲，阿聯酋關閉部份領空。

【16:52】美媒引述一名白宮官員指，特朗普正在佛羅里達州海湖莊園持續監控對伊朗的軍事行動。

2026年2月28日，以色列與美國聯手空襲伊朗，伊朗首都德黑蘭爆炸冒煙（WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

【16:51】伊朗傳媒報道，當地已下令關閉學校，啟動遠距離教學。

【16:41】據伊朗傳媒指，伊朗向以色列發射多達數十枚彈道導彈。伊朗傳媒Press TV指有30至75枚導彈。

【16:39】美國國防部表示，美國對伊朗的打擊行動命名為「史詩式狂怒行動」（OPERATION EPIC FURY）。

以色列總理談行動：倡推翻伊朗政權

【16:22】以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱，以色列和美國已發起一項行動，旨在消除「伊朗恐怖政權」所構成的生存威脅。

他談到美國和以色列發動軍事行動的目標是推翻伊朗政權，稱「將為勇敢的伊朗人民創造條件，讓他們掌握自己的命運」。他又主張「伊朗各界人士是時候……推翻（政權的）暴政枷鎖，建立一個自由、熱愛和平的伊朗。」

圖為2026年2月15日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷出席活動。（Reuters）

伊朗反擊 以方：偵測到導彈

【16:14】路透社報道，以色列偵測到從伊朗向以色列方向發射的導彈。以色列多地響起防空警報。

特拉維夫街頭有民眾奔跑進入避難設施。

【16:12】路透社報道，根據目擊者指，以色列向手機用戶發送警報，警告稱偵測到導彈。

【16:04】以色列總理辦公室稱，針對伊朗的新任務名為「獅吼」（Lion's Roar）行動。

【15:53】路透社引述不具名的美國官員透露，美軍預計將對伊朗展開「為期數天的軍事行動」。

據報7導彈擊中總統府與最高領袖官邸附近

【15:48】央視新聞報道，據統計，7枚導彈擊中位於德黑蘭的總統府和伊朗最高領袖哈梅內伊官邸附近區域，另外伊朗伊拉姆省也傳出爆炸聲。

在伊拉克上空飛過的導彈：

特朗普證實美軍參與：伊朗正研發遠程導彈

【15:33】美國總統特朗普（Donald Trump）證實美國參與攻擊伊朗，指「不久前，美國開始在伊朗展開重大作戰行動」（major combat operations），他又指伊朗永遠不能擁有核武。

特朗普指伊朗正研發對美國和其他國家構成威脅的遠程導彈，「我們將摧毀他們的導彈，並將他們的導彈工業夷為平地」，他又指「我們要徹底摧毀他們的海軍」。

【15:31】《以色列時報》引述一位匿名以色列官員表示，以色列準備好與伊朗發生為期數日的衝突。官員稱，今天上午與美國聯合展開的空襲，目標是有關伊朗政權的目標和軍事設施。

【15:24】沙特阿拉伯電視台引述以色列消息人士指，對伊朗第一階段打擊將持續4天，包括伊朗最高領袖哈梅內伊在內的所有領導人都是打擊目標。

網絡流傳德黑蘭現場片段：

【15:22】路透社引述伊朗官員指，德黑蘭南部多個政府部門遭到攻擊。

伊朗多地遭襲

【15:11】伊朗法爾斯通訊社（Fars）報道，伊朗伊斯法罕、庫姆、卡拉傑和克爾曼沙赫等地均傳來爆炸聲。

【15:08】地理位置位於伊朗與以色列之間的伊拉克（Iraq），當地官媒表示領空已關閉。

路透社：行動計劃已制定數月

【14:59】路透社引述一名以色列國防官員報道，以色列在伊朗的行動是與美國協調進行。

該官員又指，這項行動計劃已制定數月，行動日期幾週前就已確定。

傳哈梅內伊不在德黑蘭

【14:55】央視新聞報道，根據初步報告顯示，美國和以色列的轟炸目標是伊朗德黑蘭的總統府和政府大樓。

報道又引述伊朗消息稱，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）目前不在德黑蘭，已轉移至安全地點。路透社同樣引述消息人士報道，哈梅內伊目前不在德黑蘭。

2月1日，哈梅內伊在德黑蘭發表講話。（Reuters）

美媒：美方對伊朗打擊行動正進行

【14:50】《紐約時報》引述美國官員指，美國對伊朗的打擊行動正進行。

以媒：美國以色列聯合攻擊

【14:49】以色列傳媒指，攻擊伊朗是以色列與美國的聯合行動。

【14:46】伊朗傳媒指，德黑蘭東部也傳出爆炸聲。

傳伊朗最高領袖辦公室附近遭襲

【14:41】新華社指，伊朗最高領袖辦公室附近遭襲。

【14:40】以色列機場管理局表示，交通部長已關閉以色列領空，禁止民用航班通行。

【14:27】以色列外交部表示，已對伊朗發動二次襲擊。

【14:25】伊朗傳媒也報道，德黑蘭市中心發生爆炸，現場濃煙滾滾。

網絡流傳德黑蘭現場片段：

2025年6月18日，圖為路透社設計圖片中，一個以色列國旗被放置在伊朗國旗前方。（Reuters）

【14:23】以色列被指全境響起警報，以色列軍方表示，空襲警報是一種主動預警措施，旨在提醒民眾做好準備，以應對可能向以色列發射的導彈。

【14:20】新華社報道，伊朗首都德黑蘭市中心發生爆炸。以色列則全境響起警報。