伊朗：報復襲27個美軍基地及以軍參謀部　杜拜多哈傳巨響

伊朗伊斯蘭革命衛隊周日（3月1日）發布公告稱，已對以色列及該地區的美軍目標發動報復性襲擊，導彈擊中位於特拉維夫的以色列國防軍總參謀部，區內27個美軍基地亦遭到無人機及導彈轟炸。路透社報稱，杜拜及多哈等區域商業樞紐再次傳出巨響。



伊朗伊斯蘭革命衛隊發表代號為「真實承諾4」（True Promise 4）的第六波行動公告。公告指出，今次行動採取大規模無人機與導彈混合攻擊，目標直指以色列境內的核心軍事設施，包括位於哈基里亞（HaKirya）的總司令部及特拉維夫大型國防工業園區。伊朗方面發布的圖片顯示，以軍位於特拉維夫的總參謀部總部大樓遇襲，濃煙衝天。

除以色列外，伊朗同時向周邊地區的美軍設施開火，聲稱成功襲擊27個美國軍事基地。伊朗軍方重申，若美軍對伊朗本土發動攻擊，伊朗將採取更強硬的行動。

路透社報道，以色列全國多處周日清晨頻繁響起空襲警報。在特拉維夫，多名目擊者表示聽到密集的爆炸聲。

阿聯酋杜拜及卡塔爾首都多哈亦遇襲，兩地上空連續第二天出現巨響。

杜拜媒體辦公室確認市內有無人機在兩棟房屋上空被攔截，墜落碎片造成兩人受傷。

多哈市內據點遇襲後冒出濃煙：

卡塔爾內政部在社交平台X稱在多哈上空攔截一枚導彈，碎片掉落工業區引發小型火警。當局指火勢已受控制，事件中暫無人受傷。

以色列官方尚未就總部大樓起火或具體傷亡情況作出正式回應。