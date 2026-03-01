伊朗：摧毀卡塔爾美軍雷達　約旦表示全力捍衛王國利益

美國和以色列2月28日突然對伊朗發動軍事打擊後，伊朗回應稱，美軍在中東地區軍事基地成為伊朗打擊目標。當天，卡塔爾、阿聯酋、巴林等多國報告遭導彈襲擊並發表聲明。



阿聯酋、科威特、卡塔爾、黎巴嫩等國28日響起爆炸聲後，卡塔爾外交部28日發表聲明，強烈譴責伊朗使用導彈襲擊其領土的行為，稱其是對卡塔爾國家主權的公然侵犯、對其安全的直接攻擊，此類「不可接受的升級行為」威脅地區安全與穩定。聲明稱，根據國際法，卡方保留作出回應的權利。

卡塔爾半島電視台稱，經證實的視頻畫面顯示，28日，卡塔爾首都多哈有居民區建築冒出濃煙。卡國防部當天通報稱，卡防空系統已攔截「兩波」伊朗針對該國的導彈襲擊。

阿聯酋國防部28日發表聲明稱，該國防空系統成功攔截「一些」伊朗發射的導彈。被攔截導彈碎片落在該國首都阿布扎比一處居民區，造成一名外國人死亡。

聲明強烈譴責此次襲擊，強調阿聯酋堅決反對以民用設施、國家機構等為目標的襲擊，此類行為是對阿聯酋國家主權和國際法的公然侵犯，將保留對此類「危險的升級行為」作出回應的全部權利，採取一切必要措施保護領土安全。

阿聯酋通訊社稱，該國已宣佈暫時關閉部分領空。

伊朗反擊美國，空襲美軍在中東的多個軍事基地，圖為在阿聯酋的港口Jebel Ali port一帶冒起濃煙（Reuters）

巴林國家聯絡中心28日證實，位於巴林的美國第五艦隊服務中心當天遭導彈襲擊，晚些時候將公佈更多細節。巴方譴責該襲擊「公然侵犯」其國家主權和安全，呼籲民眾相信可靠信息源並按照官方指示行動。

約旦媒體稱，約旦多地28日拉響防空警報。有導彈碎片落入約旦北部城市伊爾比德的一處無人居住區。尚無人員傷亡報告，相關部門正在密切關注事態發展。

約旦軍方當天晚些時候稱，在該國上空攔截兩枚導彈。尚不能證實導彈由誰發射。約旦軍機正在進行空中巡邏以保衛領空。

科威特外交部28日發表聲明，譴責伊朗的襲擊「公然侵犯」該國領空，違反國際法。科方保留以「規模和性質相當」的方式作出回應的權利，警告軍事行動升級將破壞該地區穩定。

科威特民航局當天已宣佈暫時關閉領空。

沙特阿拉伯外交部28日發表聲明，「以最強烈的措辭」譴責伊朗對阿聯酋、巴林、卡塔爾、約旦和科威特的襲擊。警告此類「持續侵犯國家主權和國際法原則」的行為將帶來「嚴重後果」，重申沙特與這些國家團結一致。