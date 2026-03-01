伊朗襲擊引爆MAGA陣營內訌　特朗普被批背棄「美國優先」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月28日聯合以色列對伊朗發動的大規模襲擊，擊殺伊朗最高領袖哈梅內伊及多名高層要員。但誓言要讓美國退出中東戰場的特朗普，卻一而再，再而三讓美軍捲入海外戰爭，軍事行動在核心支持陣營「MAGA」中引發分歧。



前眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）等昔日忠實盟友公開譴責此舉背棄「美國優先」、不捲入海外戰爭的承諾。她在社交平台X發文痛斥：「我們投票支持的是美國優先與零戰爭。」她分享據稱遭襲擊的伊朗學校畫面，寫道「這不是我們以為的MAGA」，並警告若特朗普攻擊伊朗將意味「MAGA的終結」。

檔案照片：瑪喬麗·泰勒·葛林（Marjorie Taylor Greene）（網絡圖片）

爭議亦蔓延至選舉政治。在關鍵的緬因州參議員選戰中，爭取民主黨提名的退伍軍人普拉特納（Graham Platner）嚴詞批評攻擊行動，稱年輕人將因「特朗普政治掙扎」喪生，並要求現任共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）等制止戰爭。州長米爾斯（Janet Mills）同聲譴責特朗普「單方面軍事行動」魯莽且違憲。

柯林斯稍晚才發聲明支持攻擊，引述伊朗追求核武等理由，但承認特朗普未經國會授權。

事實上，這次出兵伊朗，令MAGA撕裂進一步加深，有人批評出兵只有利以色列，而對美國無益；但亦有多次投選特朗普的MAGA派認為，特朗普敢於拿下哈梅內伊，只會更加振奮支持者。