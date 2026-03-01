伊朗局勢｜入境處接獲131名身在中東港人查詢 全稱身處安全地方
撰文：吳美松
出版：更新：
【伊朗／以色列／美國／哈梅內伊 】以色列與美國2月28日聯手向伊朗發動襲擊，伊朗其後發動導彈襲擊，波及整個中東。事發時，不少港人身處杜拜旅遊或等候轉機，受軍事行動影響被迫滯留。入境事務處回覆查詢指，截至今日（1日）上午8時，共接獲131名身在當地的港人查詢 ，包括最新航班安排；所有查詢港人報稱身處安全地方。
入境處表示，在獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐卡塔爾大使館、中國駐阿拉伯聯合酋長國大使館、中國駐沙特阿拉伯王國大使館、中國駐巴林王國大使館、中國駐約旦哈希姆王國大使館及旅遊業監管局了解情況。
截至3月1日上午8時，入境處共接獲131名身在當地的港人查詢 ，包括最新航班安排，所有查詢港人報稱身處安全地方。
入境處表示，會繼續與查詢港人保持聯絡，就其行程及航班資訊提供適切意見及可行的協助，並會繼續與公署、中國駐當地使領館及旅遊業監管局保持緊密聯繫，留意事態發展及積極跟進事件。
在外港人如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線 (852) 1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線或提交網上求助表格求助。
