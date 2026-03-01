路透：霍爾木茲海峽兩側積壓逾百油輪　據報有油輪試圖通過被擊中

路透社3月1日根據船舶追蹤平台MarineTraffic數據估計，至少有150艘載有原油和液化天然氣的油輪在跨越霍爾木茲海峽的中東海灣公海拋錨，另有數十艘油輪在霍爾木茲海峽外的阿曼海岸附近停泊。

路透社又引述消息指，掛有馬紹爾群島（Marshall Islands）旗幟的原油油輪MKD VYOM在阿曼海岸附近運輸貨物時被一枚炮彈擊中。



伊朗邁赫爾通訊社3月1日報道，一艘未經授權的油輪試圖通過霍爾木茲海峽時被擊中，目前「正在沉沒」。英國海上貿易行動辦公室則稱，阿曼首都馬斯喀特（Muscat）以北50海里處，有船隻在水線以上部位遭不明飛行物擊中。

2023年12月10日，圖為伊朗附近的霍爾木茲海峽鳥瞰圖。（Reuters）

另據新華社引述媒體報道稱，當天早些時候，阿曼穆桑代姆省海塞卜港（Khasab Port，Musandam）以北5海里處，有懸掛西太平洋島國帕勞共和國國旗的油輪「SKYLIGHT」遭到襲擊。該油輪上共有20名船員，已全部撤離，其中包括15名印度籍人員和5名伊朗籍人員。初步信息顯示，有4名船員不同程度受傷，已送醫救治。

半島新聞引述消息報道，海灣合作委員會（GCC）國家外長將於當地時間3月1日通過視頻會議召開緊急會議。海灣合作委員會成員國包括巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋。