哈梅內伊遇襲亡｜中方堅決反對和強烈譴責：嚴重侵犯伊朗主權安全
撰文：朱加樟
出版：更新：
以色列及美國2月28日空襲伊朗，針對德黑蘭政權多個目標，伊朗官方傳媒3月1日證實最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）死於襲擊。
中國外交部發言人3月1日表示，襲擊並殺害伊朗最高領導人，嚴重侵犯伊朗主權安全，踐踏《聯合國憲章》宗旨原則和國際關係基本準則，中方對此予以堅決反對和強烈譴責。
中國外交部發言人又表示，我們敦促立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，共同維護中東和世界和平穩定。
伊朗官媒的報道提到，哈梅內伊2月28日早上於辦公室內工作時身亡。央視指，據多名美國知情人士及官員透露，以色列和美國選擇當天對伊朗發動襲擊，當時正值伊朗最高領袖哈梅內伊與其高級助手舉行會議。除了哈梅內伊，他的女兒及孫兒亦同樣死於空襲。
美國以色列襲伊朗 解放軍：中國人民永遠都要保持居安思危的清醒伊朗局勢｜專家揭秘美以｢光天化日動武｣反常戰術：赤裸裸炫耀武力伊朗局勢｜新華社：美國窮兵黷武的霸權行徑最終必將反噬自身以色列美國襲伊朗 中國駐以使館：3月1日起開放登記中國公民撤離伊朗局勢｜杜拜機場遇襲航班停飛 中國旅客滯留囤物資避難