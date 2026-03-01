哈梅內伊遇襲亡｜中方堅決反對和強烈譴責：嚴重侵犯伊朗主權安全

以色列及美國2月28日空襲伊朗，針對德黑蘭政權多個目標，伊朗官方傳媒3月1日證實最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）死於襲擊。



中國外交部發言人3月1日表示，襲擊並殺害伊朗最高領導人，嚴重侵犯伊朗主權安全，踐踏《聯合國憲章》宗旨原則和國際關係基本準則，中方對此予以堅決反對和強烈譴責。



伊朗駐華大使館3月1日將伊朗國旗降半旗。（影片截圖）

伊朗證實最高精神領袖哈梅內伊已經死於美國及以色列的空襲。（Reuters）

中國外交部發言人又表示，我們敦促立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，共同維護中東和世界和平穩定。

伊朗官媒的報道提到，哈梅內伊2月28日早上於辦公室內工作時身亡。央視指，據多名美國知情人士及官員透露，以色列和美國選擇當天對伊朗發動襲擊，當時正值伊朗最高領袖哈梅內伊與其高級助手舉行會議。除了哈梅內伊，他的女兒及孫兒亦同樣死於空襲。