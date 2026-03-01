哈梅內伊身亡 伊朗女主播報時痛哭誓言「復仇」｜有片
撰文：洪怡霖
伊朗國營英文電視台女主播3月1日在播報最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）於美以聯合空襲中身亡的消息時，當場情緒崩潰，並在直播中警告美國與以色列「復仇即將到來」。
在播報此消息時，PressTV主播阿扎爾切爾（Maryam Azarchehr）一度哽咽，隨後語氣轉為嚴厲警告。
她表示，今天的哀悼者將是全世界孤兒，而世界上的惡魔將為此慶祝。她直指特朗普「將付出任何美國總統從未付出過的代價」，並強調復仇不僅來自伊朗數百萬人民及抵抗軸心國家，更將包括新近加入抵抗運動的美國人與歐洲人，他們將高喊「打倒美國、打倒以色列」。
事發於上午9時30分左右，美國與以色列聯合對德黑蘭發起代號為「史詩怒火」（Epic Fury）的「預防性」日間空襲。
美國總統特朗普隨後在Truth Social證實哈梅內伊的死訊，稱其為「歷史上最邪惡的人之一」，並表示這是為伊朗人民及受伊朗傷害的美國人等伸張正義。
