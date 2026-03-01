伊朗局勢｜最高領袖身亡全城斷網　撤離前夜中國留學生親述空襲

當地時間2月28日上午，伊朗首都德黑蘭遭到以色列和美國聯合軍事打擊，市區傳出多次爆炸聲。據伊朗媒體報道，襲擊目標包括德黑蘭市中心數十處地點，涉及伊朗最高領袖辦公區、總統府及情報與國家安全部等重要目標。

對此，中國留學生陳喬悅親歷了這場突如其來的空襲。陳喬悅自2024年9月赴伊朗留學，就讀於德黑蘭大學。過去一年間，她先後經歷了「12日戰爭」、「2026新年騷亂」等重大事件，這已是她一年內第三次遭遇斷網。



爆炸發生後，陳喬悅向觀察者網講述了她在德黑蘭的見聞與處境。她表示，目前在中國駐伊朗大使館的安排下，她與其他在伊中國公民已着手準備撤離方案。

以下為對話全文，對話時間為北京時間2月28日晚。‌‌

2026年3月1日，伊朗最高領袖哈梅內伊在以色列和美國的空襲中喪生後，人們聚集在伊朗首都德黑蘭悼念。德黑蘭市中心廣場亦人山人海。示威者要求政府對哈梅內伊之死做出強硬回應和報復性打擊。（影片截圖）

觀察者網：現在是德黑蘭當地時間下午六點左右，能否請你講一講當時空襲的情況，以及目前你所觀察到的德黑蘭市內的情況？

陳喬悅：上午9點多，我聽到了第一次爆炸的聲音，只聽到了一兩聲，感覺持續時間很短。我現在住在德黑蘭西北邊，不算偏遠，算是當地一個偏富人區的位置，離我就讀的德黑蘭大學大約十幾公里。

今天我一直沒有出門。但我從家裏看出去，早晨街上人還挺多的，但隨著空襲消息傳開，街上的人和車愈來愈少，現在變得很安靜。

我只能從住所窗口觀察外面的情況，能看到爆炸方向升起的白煙，非常明顯。

觀察者網：你現在身邊缺物資嗎？水和食物儲備夠嗎？網路和電力情況如何？

陳喬悅：我和一位朋友合租，目前食物大概夠日常兩三天的量，水、供電都正常。

本地網路從中午12點多就斷了，家裏的WiFi也用不了。之前我們常用WhatsApp和Telegram，上個月暴亂後伊朗這邊規定只能用本國的社交軟體，比如Botim和Bale。

現在這些應用都用不了了。不過我現在可以通過國內手機卡的國際漫遊，手機上網，所以可以和中國朋友及家人保持聯繫，也可以正常上網瀏覽網頁。

但我登錄伊朗本地的社交平台時，看到我的伊朗朋友上次登錄時間大多停在12點半到1點多，之後再沒上線，發消息也沒回覆，說明他們應該都處於斷網狀態了。

人們在伊朗德黑蘭，靠近一幅壁畫，壁畫上描繪了伊朗最高領袖阿亞圖拉·阿里·哈梅內伊的肖像，當時哈梅內伊於2026年3月1日星期六在以色列和美國的空襲中喪生，人們聚集在一起。（Reuters）

觀察者網：學校方面現在有什麼通知嗎？

陳喬悅：今天是上課第一天。這邊週四、週五是假期——週五是主麻日，要做禮拜，所以放假。

學校上午11點發了通知，說即日起所有課程改為線上，持續到3月20日。

我今天上午正好沒課，所以在家。這次轟炸離德黑蘭大學很近，其實還蠻危險的。

觀察者網：斷網後你現在都從哪些管道獲取外部資訊？目前你們最關切的問題都有哪些？

陳喬悅：因為手機還能上網，我可以看國內新聞，也通過電視看伊朗這邊的報道。現在最關心的是這場仗會打多久、打到什麼程度，會不會危及我們的人身安全？

一開始我們覺得應該平民不會有事，但這幾次報道的轟炸地點離我們學校也很近，而且也說有小學被炸到，所以還是有點害怕。

如果持續下去，影響的肯定不只是我們的學業。目前一切都不確定，之後攻勢是否會升級、美軍是否會介入，我們都不知道，所以比較緊張。使館的通知也是讓大家待在家裏，不要亂跑。

觀察者網：你是什麼時候來伊朗的？

陳喬悅：我是2024年9月份來這邊的。

觀察者網：那你對去年的「12日戰爭」還有印象嗎？當時你是在國內還是在伊朗？

陳喬悅：當時我也在德黑蘭讀書。我的一個印象就是——打擊來得太突然，是在我們這邊的凌晨睡覺的時候。不過打完之後，感覺這邊的生活物資方面倒也還好，叫外賣什麼的都能買得到，並沒有引起太大的恐慌和衝擊。

唯一難受的地方是過了四天之後就斷網了，當時不管是伊朗的電話卡還是中國的電話卡都用不了。隨後，使館組織帶我們去邊境撤離，大概就是這樣。

當時領館發了通知，說如果有需求可以去這邊的一個中餐廳，坐他們的大巴去邊境，再打車過去。

不過，去年那次德黑蘭大學附近的核研究基地也被炸了，包括一些伊朗官員的住所。因為德黑蘭大學校區比較分散，可能一個校區在南邊，一個在中部，有的校區旁邊就是研究基地。

我記得，那時候的打擊斷斷續續的，離我最近的一次大概是在三公里左右的地方，聲音挺大的，但那個導彈應該被攔截了，感覺滿天都是跟放炮的聲音一樣。

當時雖然斷網了，但電話可以打，家裏的WiFi也可以正常用。我剛好在群裏看到說可以前往那個中餐廳，就打車過去了。結果出了家門才發現外面是沒信號的。

後來我們撤到阿塞拜疆，待了兩天才回國。和去年相比，今年的相同點是：打擊同樣非常突然，而且是剛談完就打了，打完就開始斷網。

今年春節前後大家肯定都記得，說美國要打伊朗了。我也和伊朗朋友聊過這個問題，他們都覺得肯定要打過來了。但拖的時間太久之後，大家又覺得這或許只是美國的威脅，又覺得美國有可能不打。

觀察者網：今年1月發生騷亂的時候，你是否也在伊朗？當時你的生活有受到什麼影響嗎？

陳喬悅：是的，那時我也在德黑蘭這邊。遊行示威大概從12月底就開始了，持續到1月10號左右。一開始感覺還好，只要不影響日常生活我覺得都沒啥。

《紐約時報》星期二（1月13日）引述目擊者的描述稱，伊朗政府軍向手無寸鐵的抗議者開槍，至今有多達3000人死亡。圖為1月8日德黑蘭的示威場面。(Reuters)

後來事態嚴重了，政府開始控制網路，一開始是徹底斷網，後來是只能用伊朗國家內部的一些應用。

那次騷亂持續了蠻久的。我在1月8日前還有出過門，但從8號開始那種比較大的遊行示威之後，我就再也沒有出過門，所以對外部的情況沒有特別細緻的觀察，獲取的資訊基本也是從當地電視以及國內新聞這邊得知的。

觀察者網：由於外部經濟制裁，伊朗的貨幣貶值、通貨膨脹情況相當嚴重，這點你有沒有感受？能否談談目前這方面的情況。

陳喬悅：這部份還是比較明顯的。我2024年剛來的時候，人民幣兌換裏亞爾，是一人民幣可以換8500土曼（1土曼=10裏亞爾，在伊朗兩種單位都會用，看個人習慣），現在漲到一人民幣可以換24000土曼。

物價也漲了。之前我覺得出門打車都挺便宜的，今年一來就感覺什麼都翻倍了。

比如我去學校會打車，因為我住的地方離學校比較遠。之前早晨8點左右打車到學校，大概是90多萬，按現在的匯率可能是5塊錢左右、三四塊錢人民幣。現在從我家打車過去要200多萬，相當於10塊錢。

所以這方面的感受還是蠻明顯的。

觀察者網：之後如果局勢升級，你以及周邊的人有什麼避險措施嗎？

陳喬悅：現在局勢變化有點看不清，但因為我去年經歷過一次撤離行動，所以也相對來說有些經驗。

我身邊部份人其實一開始已經買了機票，想先前往阿塞拜疆的巴庫，觀望一下或轉機回國。但最新情況是，平台已經發了消息：航班全部取消了。

第二種就是陸路撤離，也就是我們去年那種方式，打車或坐大巴到阿塞拜疆邊境，然後再入境阿塞拜疆。但這種耗時可能就會久一點，不堵車的話大概八小時左右，但去年我們撤離的時候花了二十個小時，光是離開德黑蘭市區就花了三個小時，因為交通很堵。就在剛剛，使館聯繫了我們，他們計劃明天在使館旁邊準備去阿塞拜疆口岸的大巴，我們目前在等待具體的時間通知。

還有一種就是暫時先待在家裏，保證物資充足，觀望一下情況。

現在選擇第二種的人比較多，我們也在等待中。

