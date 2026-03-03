從影偶戲到清真點心：土耳其總領事館開齋晚宴載譽歸來

隨著伊斯蘭齋戒月來臨，土耳其駐港總領事館聯同The Mira Hong Kong及美麗華旅遊於2月26日舉行了2026年度開齋節晚宴（Iftar Dinner）。是次活動不僅延續了去年首屆大型晚宴的成功，更透過土耳其傳統文化與香港多元共融精神的結合，向外界展示了清真友善生態系統在港的蓬勃發展。



參考去年首屆大型開齋節晚宴的成功經驗，今年的菜式同樣體現了「民以食為天」的共融特色，各地菜餚——中菜、日式、地中海菜等皆以清真形式呈現。

晚宴現場還展示了各項土耳其文化遺產，包括被列為世界遺產的影偶戲「哈西瓦特與卡拉格茲」（Hacivat and Karagöz）、經典古典音樂，活動特設了齋戒月市集，既有音樂表演，亦有即製土耳其咖啡及茶，還有極具中東特色的椰棗甜點、土耳其軟糖。

總領事艾烏勤：齋戒月適逢馬年來臨 象徵繁榮與雙邊友好

土耳其駐港總領事艾烏勤（Kerim Sercan Evcin）在致辭中指出，今年的開齋節具有特殊的意義。他特別提到伊斯蘭教傳統中的「tevafuk」（神聖的巧合），指齋戒月的開始恰逢中國農曆新年 。總領事藉此機會向在場嘉賓祝賀馬年大吉，並寄語馬年能為兩地家園及雙邊關係帶來「bereket」（繁榮與豐饒） 。

土耳其駐港總領事艾烏勤（Kerim Sercan Evcin）在開齋節晚宴上致辭。

艾烏勤回顧，這項活動起源於兩位朋友——美麗華酒店及服務式公寓總經理韋瑞民（Alexander Wasserman）與美麗華旅遊總經理李振庭的想法，現已發展成為香港的一項齋戒月傳統。

艾烏勤總領事亦對國際局勢表達了關注，穆斯林世界裏不少地方正經歷人道苦難。他提及加沙地區雖然暴力程度較去年有所緩減，但民眾仍身處困境。他特別感謝土耳其總統埃爾多安及國際社會的調停努力，並祈願齋戒月的和平精神能為受衝突地區帶來持久的穩定 。

作為活動的主禮嘉賓，政務司副司長卓永興在致辭中對土耳其領事館的邀請表示感謝。他指出，特區政府一直高度重視與穆斯林國家的聯繫。卓永興強調，正如行政長官在《施政報告》中所述，香港正積極推動清真旅遊及完善清真友善生態系統，包括提供更多餐飲與祈禱設施，以吸引來自中東及東南亞的旅客。他肯定了穆斯林群體在港超過一個世紀的貢獻，認為這是香港作為國際大都市的獨特優勢。