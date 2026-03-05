伊朗局勢 | 阿聯酋富查伊拉油港遭襲起火　中東能源樞紐受衝擊

以色列、美國與伊朗爆發戰火後，伊朗反擊美方，攻擊美軍在中東的多個軍事基地，中東多國忙於攔截無人機與導彈。阿聯酋（UAE）主要石油貿易樞紐富查伊拉（Fujairah）3月4日因被攔截的無人機碎片引發大火，火勢持續一天一夜。導致該中東最大船用燃料補給港運作大受影響，衝擊全球能源運輸與供應鏈。



富查伊拉媒體辦公室（Fujairah Media Office）證實火災，並表示民防單位已控制火勢。港口內的主要儲運商VTTI和孚寶（Vopak）暫停作業並限制人員進入。多家燃料供應商也因區域安全形勢宣布不可抗力，暫停履行燃料供應合約。

貿易商指，幾乎所有供應商均已停止提供本月船用燃料，港口雖維持開放但活動極少。

根據富查伊拉媒體辦公室報道，2026年3月4日，在美以與伊朗的衝突中，阿聯酋富查伊拉石油工業區發生火災並冒出濃煙，起因是防空系統攔截無人機後產生的碎片。（影片截图）

此次襲擊是美伊衝突升級的一部份。霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的航運活動已大幅減少，沙特阿拉伯的拉斯塔努拉（Ras Tanura）煉油廠與卡塔爾的卡塔爾液化天然氣（QatarLNG）出口設施亦因襲擊而停運。阿曼的杜庫姆港（Duqm）同樣在無人機襲擊中受損。

富查伊拉位於霍爾木茲海峽以外，是通過管道連接阿布扎比油田的戰略儲油與加油中心。衝突已導致歐洲天然氣與原油價格上漲。