伊朗局勢｜阿聯酋航空復飛抵達廣州　遊客：機票8500一張全部滿員

2月28日，美國及以色列發動對伊朗的軍事行動，中東地區多個機場暫停營運，大量遊客滯留。3月2日晚，杜拜國際機場開始恢復有限度運作，首班飛往中國境內的航班於3月4日晚上抵達廣州。航班順利降落白雲機場時，乘客們在機艙內鼓掌歡呼。有中國遊客表示，這趟航班全部滿員，基本都是從廣州出發去杜拜的旅遊團遊客，機票8500元（人民幣，下同）一張。



北京時間3月4日21時59分左右，阿聯酋航空EK362次航班（迪拜—廣州）平穩落地廣州白雲國際機場，飛機22時許緩緩滑行到停機位，受本輪伊朗局勢影響滯留的中國旅客正有序從廣州白雲邊檢大廳入境。這也是阿聯酋航空恢復營運後，首架飛往中國內地的航班。

順利抵達廣州白雲機場的中國遊客在社交平台發文表示，「順利落地，感恩！」「落地聞到廣州的空氣，還是中國的味道最踏實。」亦有人拍攝落地後機艙內的影片，遊客們鼓掌歡呼，慶祝終於回到中國。

一名遊客接受內媒採訪時介紹，這趟航班全部滿員，沒有空位置，基本上是廣州出發去杜拜的團隊遊客，「我們臨時搶票才登上這班飛機，機票8500元一張。」該遊客回憶，能夠順利回國，是因朋友在凌晨叫醒她搶票，「神仙朋友，關鍵時刻救命般的存在。」

當晚，多間旅行社來到白雲機場T3航站樓，手舉「歡迎回家」「平安回國」等字牌，迎接返回國內的旅客。抵達的遊客亦興奮地與前來接機的家人朋友擁抱。

來自山東的史先生表示，他與父母、弟弟因中東局勢升級被困杜拜5、6日，「我們是臨時接到可以起飛的通知，覺得特別幸運。」他們在當地時間淩晨四點出發趕飛機，滯留初期「很惶恐」，手機每晚都會響起警報聲。如今順利歸國，他表示很安心，「這里很安全，沒有戰亂，很幸福」。