法國拘捕2中國公民　涉間諜行為圖竊取敏感資訊

法國巴黎檢方2月4日表示，已拘捕4名涉嫌為中國從事間諜活動的疑犯，其中2人為中國公民。檢方指，目前已按司法程序推進案件，並警告向外國提供損害法國利益的資料，若罪成最高或面臨15年監禁。



檢方簡報案情指，檢方在上周接到報案展開調查，稱被捕人士涉嫌在通過訂房網站Airbnb在波爾多租用的單位中，非法攔截包括涉及軍方通訊的衛星訊號，企圖經由星鏈（Starlink）網路以竊取資訊，特別是軍事單位相關資訊，並且意圖將資料傳回中國。被捕4人已被移送到調查法官處，等候接受起訴程序，其中2人還押候審。

2024年2月12日，西班牙隆達市，圖為一輛停泊的旅遊拖車上架設了星鏈衛星系統。（Reuters）

檢方又稱，是有附近居民發現疑犯有「一個直徑約兩米的衛星天線」後，出現網路中斷問題，才作上報。而疑犯早前是以商業合作為由申請合法簽證以入境法國，並聲稱是為一家專注於「識別訊號和衛星網絡」的公司工作，並與設立軍事為導向項目的大學合作。