馬克龍訪問塞浦路斯　歐洲多國派兵赴當地

塞浦路斯境內英軍基地遭伊朗製「沙赫德」（Shahed）無人機襲擊，成為歐洲領土首次在伊朗戰爭中遇襲，引發歐洲國家集體聲援。據美媒報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）3月9日訪問塞浦路斯，就東地中海局勢展開協調。



馬克龍將與塞浦路斯總統赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）、希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）會晤，三方將評估地區局勢、協調防衛措施。

圖為2026年3月2日的視頻截圖，英國位於塞浦路斯的皇家空軍基地RAF Akrotiri，上空出現閃光。官方證實該基地曾遭一架無人機襲擊。（KitasWeather/Handout via REUTERS）

日前，法國已派「朗格多克號」（Languedoc）巡防艦駛往塞浦路斯附近海域，以及航空母艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle R91）也將於數日內抵達東地中海。希臘也已派出 F‑16戰機以及巡防艦在塞浦路斯南部巡航，英、意、荷、西等國軍艦將陸續抵達。

與此同時，土耳其國防部宣布已向北塞浦路斯部署 F‑16 戰機及防空系統，以保障當地土族塞人安全，相關計劃正分階段推進。

馬克龍近期密集開展外交斡旋，與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）通話，敦促停止空襲。其辦公室發表聲明：「將與歐洲夥伴攜手，維護塞浦路斯及東地中海安全穩定」。儘管軍事部署升級，塞浦路斯明確表示不參與任何攻擊行動。