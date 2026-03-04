伊朗局勢｜馬克龍：美以行動不符國際法　派航母戴高樂號赴地中海

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）3月3日發表全國電視講話，向法國民眾通報當前伊朗及中東局勢的最新情況及法國的立場。他表示，伊朗對美以的軍事行動「負有主要責任」，但他補充稱，美國和以色列的行動違反了國際法，法國不能予以認可。



圖為2026年3月2日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）視察法國克羅宗（Crozon）的核潛艇海軍基地。（REUTERS）

馬克龍宣布，法國將派遣「戴高樂」號航空母艦從波羅的海前往地中海，並致力於組建聯盟，以確保因中東危機升級而受到威脅的海上交通安全。他表示，由於霍爾木茲海峽關閉，蘇伊士運河和紅海航線受到衝突擴大的威脅，必須採取行動。「我們有經濟利益需要保護，因為這場戰爭正在嚴重擾亂石油價格、天然氣價格和國際貿易形勢」。

圖為2026年3月2日，法國一架「陣風」戰鬥機正進行空中加油作業。（REUTERS）

他又提到，英國駐塞浦路斯的空軍基地遭到攻擊，塞浦路斯是歐盟成員國，法國決定向當地增派防禦力量，一艘護衛艦將很快抵達。他又表示，法國與卡塔爾、科威特和阿聯酋簽有國防協議，有義務予以協防，法國將加強該地區軍事部署，包括部署陣風戰鬥機和防空系統。