伊朗局勢｜馬克龍：美以行動不符國際法 派航母戴高樂號赴地中海
撰文：蕭通
出版：更新：
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）3月3日發表全國電視講話，向法國民眾通報當前伊朗及中東局勢的最新情況及法國的立場。他表示，伊朗對美以的軍事行動「負有主要責任」，但他補充稱，美國和以色列的行動違反了國際法，法國不能予以認可。
馬克龍宣布，法國將派遣「戴高樂」號航空母艦從波羅的海前往地中海，並致力於組建聯盟，以確保因中東危機升級而受到威脅的海上交通安全。他表示，由於霍爾木茲海峽關閉，蘇伊士運河和紅海航線受到衝突擴大的威脅，必須採取行動。「我們有經濟利益需要保護，因為這場戰爭正在嚴重擾亂石油價格、天然氣價格和國際貿易形勢」。
他又提到，英國駐塞浦路斯的空軍基地遭到攻擊，塞浦路斯是歐盟成員國，法國決定向當地增派防禦力量，一艘護衛艦將很快抵達。他又表示，法國與卡塔爾、科威特和阿聯酋簽有國防協議，有義務予以協防，法國將加強該地區軍事部署，包括部署陣風戰鬥機和防空系統。
伊朗國防部：刺殺伊朗指揮官就能讓軍隊崩潰 這是錯誤判斷｜最新伊朗局勢｜特朗普宣布為海上原油運輸提供保險 必要時海軍護航伊朗局勢｜英國向塞浦路斯派遣驅逐艦及直升機 強化空軍基地防禦伊朗國防部：每名指揮官至少3名繼任者 不會出現真空特朗普警告：更多火力待發 對伊軍事行動或延長