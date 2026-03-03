日本擬2031年前落實博物館「雙重定價」　昔傳外國人門票或漲3倍

日本文化廳3月3日宣布，要求營運國立博物館及美術館的獨立行政機構在2031年前落實門票的「雙重定價」制度，即針對外國人收取較高門票，本國人票價維持不變。



日本文化廳指出，博物館、美術館為外國旅客，專門提供多語言解說面板、語音導覽等設施，這令營運成本上升，而「外國遊客需承擔相應的服務成本」，這才推出門票的「雙重定價」制度，今次是文化廳首度劃定落實期限。日媒早前有透露票價變動細節，據悉未來外國遊客參觀門票價格或調整為本國遊客的兩至三倍。

2025年12月16日，日本神戶，圖為遊客在神戶市博物館參觀知名畫家梵高作品的展覽會。（Getty）

日本共同網引述國土交通大臣金子恭之指出，相關票價變動因應各個設施的營運方依據具體情況與當地居民的意見決定，未有統一定價標準，並強調為確保長期營運與服務，新舉措至關重要。

目前被日本文化廳官方要求評估實施新措施的博物館、美術館共有11家，包括東京國立博物館、國立西洋美術館，這些設施的營運資金除了來自門票收入與捐款外，還高度依賴政府補貼。根據日本財務省統計，在2024年的財政年度，11家國立博物館和美術館中有8家的營運補貼佔其收入的50%以上。

圖為東京上野的國立西洋美術館。（Getty Images）

而在兵庫縣姬路市，獲列入世界遺產姬路城在3月1日起變相實施「雙重定價」，18歲以上的市外遊客門票由原本的從1000日圓，上調至2500日圓，但當地市民則不受加價影響，維持1000日圓。

姬路市表示，今次加價將成為全國最貴的登上天守閣的費用，當局解釋此舉是確保姬路城維護管理費的無奈之舉。