WSJ：IEA擬釋放史上最大規模儲油　以穩定國際能源市場

華爾街日報3月10日援引知情官員消息報道，國際能源署（IEA）周二提議釋放史上最大規模的石油儲備，以降低在美以打擊伊朗的戰爭期間飆升的原油價格，各個成員國預計周三就提案作出最終決定。



報道指，官員透露，此次擬釋放的石油總量將超過2022年俄烏戰爭期間分兩次投放的1.82億桶。該提議若無人反對即可生效，但若有任一國家抗議，計劃將被推遲。

IEA署長比羅爾（Fatih Birol）周一表示，成員國持有12億桶公共庫存和6億桶強制性商業庫存，可應對海灣地區約124天的石油供應損失。歷史資料顯示，石油儲備釋放效果不一，1991年波斯灣戰爭期間的釋放曾使油價單日下跌超20%，而2022年俄烏戰爭初期的釋放曾短暫推高油價。

2026年3月6日，國際能源署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）在布魯塞爾舉行記者會，討論全球能源市場的發展。（Reuters）

自美以攻擊伊朗以來，油價曾飆升40%，一度突破每桶100美元，本周雖回落至每桶84美元以下，但柴油等燃料價格仍在上漲。有經濟學家警告，高油價不僅加重民眾加油負擔，還可能引發通貨膨脹和股市回調。而這項釋放石油的提議旨在應對油價帶來的混亂。