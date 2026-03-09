美國暫允印度買俄羅斯石油　稱措施屬權宜之計：旨在抑制油價飆升

美國和以色列、與伊朗爆發衝突，全球能源價格飆升之際，美國財政部發布「30天豁免令」，暫允印度買俄羅斯石油。美國能源部長賴特（Chris Wright）3月8日受訪時為政策辯護，稱豁免只是一項務實的短期措施，旨在緩解人們對石油短缺的擔憂及抑制油價飆升。



賴特8日接受美媒採訪時，強調美國對俄羅斯的政策根本沒有改變，稱印度已透過其他來源取代所有俄羅斯石油進口，目前正在從美國、委內瑞拉和其他國家進口更多石油。

2025年9月15日，奧地利維也納，美國能源部長賴特（Chris Wright）出席國際原子能總署（IAEA）大會期間舉行記者會。（Reuters）

美國財長貝森特（Scott Bessent）上週表示，放寬印度購買俄羅斯石油的限制不會給俄方帶來巨大經濟利益，因為它只允許涉及已經滯留在海上的石油交易。

賴特受訪時呼應貝森特的說法，強調：「與其讓石油在那裏等待六週才能卸貨，不如提前將石油運往印度煉油廠，這樣就能緩解人們對石油短缺的擔憂，抑制價格飆升，並消除市場上的種種顧慮。這只是一項務實的短期措施。」

這張攝於2026年3月8日的照片中，可以看到美國華盛頓特區國會山附近的一間​​加油站，其背後有一面美國國旗隨風飄揚。 （Reuters）

據美媒《國會山報》（The Hill），美國、以色列與伊朗的衝突，衝擊關鍵石油運輸航道，使美國民眾面臨更高的油價。

美國汽車協會（AAA）的數據顯示，普通汽油8日的平均價格已達到每加侖3.45美元（約26港元），高於一週前的約2.98美元和一個月前的約2.90美元。