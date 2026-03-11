311十五周年｜大地震至今有逾2.6萬人仍在避難　多地有追悼儀式

今天是日本311大地震15週年，據日本復興廳統計，截至今年2月1日，日本全國仍有26,281人在避難，另外，福島縣目前仍有7個區域接獲避難指示，不少當地居民已經放棄返鄉。而截至去年底，311大地震的「災害關聯死」（避難期間因身體不適而死亡）已攀升至3,810人。



日本岩手縣、宮城縣、福島各地方政府將在周三舉行追悼儀式，並於地震發生同一時刻的下午2時46分進行默哀。內閣官房長官木原稔日前宣布，首相高市早苗當天將在福島市參加縣府主辦的追悼儀式。

311大地震過後，日本國家訂定的基本方針「第2期復興與創生期」將在本月底告終。4月1日開始的新年度，將邁入為期5年的「第3期復興與創生期」；這段期間將著重敲定福島縣「除染土」的最終去處，以及推動災民返鄉等事務。

2011年福島「311大地震」，在當地引發了核災危機。（資料圖片）

2011年3月11日下午2時46分，日本三陸海域發生規模高達9.0級的巨大地震，在宮城縣測得最大震度7。日本東北地區、關東地區沿岸各地，紛紛遭遇海嘯來襲，並導致東京電力福島第一核電廠發生核子事故。

日本警察廳指，由於宮城縣警方去年10月確認，遭海嘯捲走而失蹤的女童山根捺星骸骨，截至2026年3月9日，罹難者較前一年增加一人，總計15,901人死亡，另有2,519人失蹤。另外，岩手縣、宮城縣兩地有53具身分不明的遺體。