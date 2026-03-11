澳洲政府：伊朗女足共7人獲政治庇護　其餘團隊已離開悉尼

伊朗國家女子足球隊隊員早前在亞洲盃賽前拒絕演唱國歌引發外界對其人身安全的憂慮。澳洲政府官員證實，再有兩名女足成員獲得人道主義簽證，截至目前，共7名女足成員在澳洲獲得庇護，其中包括6名球員和1名助教。



據美媒報道，澳洲內政部長伯克（Tony Burke）在社交平台Ｘ上發文，表示這兩名隊員現在已與另外五名獲得人道主義簽證的隊員會合，他在受訪時稱：「她們有選擇的權利，我們不要操之過急，不要施加壓力」。

此前，該球隊在亞洲盃首場比賽中拒唱國歌，伊朗國家電視台將其視為「戰時叛徒」。之後，該隊在其他比賽中都演唱了國歌。但此舉引發了外界對球隊隊員的安全憂慮。

據半島電視台報道，該女足隊伍抵達悉尼機場準備搭乘國際航班返程時，一些伊朗裔澳洲人擔心她們返回伊朗後的安全狀況，發起一系列抗議活動，試圖阻止這些女球員離開澳洲。

2026年3月10日，澳洲悉尼，圖為有活動人士中途攔截運載伊朗女足隊員的巴士，企圖讓她們留在澳洲，這些女足隊員因拒絕唱國歌被伊朗官媒批評是「叛國」，外界擔憂若她們返回伊朗恐遭德黑蘭迫害。（Reuters）

對此，伊朗方面多次發聲回應。據伊朗媒體報道，伊朗總檢察長辦公室表示該隊成員可以：「帶著和平與信心回國」。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）也敦促球員們「回家」。

目前，澳洲政府也着手制定法律，計劃限制部分國家的公民入境澳大利亞，擔心他們可能會因為中東戰爭逾期滯留，引發相關管理問題。