女子亞洲盃︱伊朗女足3戰全敗出局　首仗拒唱國歌遭批評「叛國」

今屆女子足球亞洲盃，伊朗女足因國家陷入戰爭而備受關注。她們堅持繼續出戰，首仗0：3負韓國，次仗0：4不敵東道主澳洲，周日再以0：2敗在菲律賓腳下，分組賽3戰全負出局。

可是她們因首仗對韓國前拒唱國歌，而在國內大受批評，遭指摘為「叛國」，如今回國在即，一班職球員的安全問題受到各界廣泛關注。



女子亞洲盃︱伊朗女足負菲律賓，3戰全敗出局。（Getty Images）

伊朗女足膺當地女權先鋒 4年前亞洲盃首亮相國際大賽

伊朗女足早在1971年已曾跟意大利踢首場國際賽，可是女子足球隊自1979年伊朗革命後被廢，直至2005年才重新組建，同年9月與敘利亞合演首場國際足協（FIFA）認可的國際賽。就算缺乏資源和經費，她們仍能夠在外圍賽中突圍出戰2022年女子亞洲盃，是伊朗女足史上首度亮相國際大型賽事決賽周。

因此就算最終在分組賽大敗予中國和中華台北，未能晉級8強，對這個女權受到嚴重打壓的國度，能出戰亞洲盃已是重大勝利，亦令伊朗女足一眾成員榮膺國家英雄。

女子亞洲盃︱伊朗女足連續兩場開口高唱國歌。（Getty Images）

今屆首仗對韓國拒唱國歌遭罵「叛國」 之後兩仗齊聲高唱

4年過去，她們今屆再度亮相亞洲盃決賽周，國家卻陷入戰火。不過她們堅持作戰下去，就算連場吃下敗仗，所展示的勇氣再次為世人所尊敬。

伊朗是今屆女子亞洲盃唯一入圍決賽周的中東球隊，然而首仗對韓國前一眾成員拒唱國歌，遭伊朗國營電視台節目主持沙巴斯（Mohammad Reza Shahbazi）批評為「奇恥大辱」，他更指出：「戰時叛國者必須受到更嚴厲對待……就如我們的女子足球隊不唱國歌這件事。」

女子亞洲盃︱伊朗球迷帶着昔日的舊國旗，入場支持國家女足。（Getty Images）

伊朗球迷帶舊國旗撐場 出局後女足成員狀況引憂慮

沙巴斯這段批評伊朗女足「叛國」的影片，在網上廣為流傳。不知是否受到國內的壓力，伊朗女足在亞洲盃分組賽第二場對澳洲及今仗對菲律賓的賽前國歌環節，均有別於首仗對韓國時的全程肅立，改為跟隨國歌而唱，並同時做出敬禮動作。

周日對菲律賓一仗，大量伊朗球迷帶上1979年伊朗革命前使用的伊朗巴勒維王朝舊國旗，力撐國家隊。目前伊朗陷入戰火，未知一班女足職球員如何及何時能夠回國，而一旦能夠回國，亦不知是否被拘捕。今天適逢為婦女節，伊朗女足的情況受到各界關注，澳洲前男足國家隊隊長科士打（Craig Foster）促請國際足協及澳洲足總負起保障球員安全的責任，12個伊朗社區及民權組織聯署去信澳洲內政部長伯克（Tony Burke），表達他們對伊朗女足未來的重大疑慮。

女子亞洲盃︱隨伊朗女足出局，一眾成員的狀況引起各界關注。（Getty Images）

4年一度的女子足球亞洲盃，今屆由澳洲主辦，共有12支球隊參賽，主隊澳洲以外，還有中國、日本、韓國、朝鮮、印度、孟加拉、中華台北、菲律賓、越南、烏茲別克及伊朗。12隊分成3個小組作賽，伊朗被編入A組，與澳洲、韓國及菲律賓同組。

伊朗女足3月2日首場分組賽對韓國，一班女將奏國歌時全程肅立，沒有任何一人跟隨而唱，而所有球員以及主教練查法利（Marziyeh Jafari）均拒絕評論當地最高精神領袖哈梅內伊遭美國及以色列聯軍殺死一事。