311十五周年｜日本原子能規制委重申完成反應堆報廢

福島核事故3月11日滿15周年，共同社報道，日本原子能規制委員會委員長山中伸介日前重申完成反應堆報廢工作的決心。山中伸介在接受訪問時表示，「完成反應堆報廢，恢復原貌後歸還給福島民眾，這是我的職責。」



報道指，日本政府與東京電力公司（簡稱東電）設定的目標是到2051年完成福島第一核電站反應堆報廢。山中強調，既然提出目標，就應展示貫徹的決心與方法。他就今後作業的推進方式指出：「與居民對話並開啟討論的時候已經到來。」

據估算，1至3號機組因核事故造成的熔落核燃料（燃料碎片）總計有880噸。取出作業被被視為最大難關，啟動時間已從最初計劃的2030年代初期推遲至2037年度以後。

圖為福島第一核電站。 （資料圖片，Getty）

東電迄今兩次從2號機組的反應堆安全殼內試取出燃料碎片，但總量不到1克。今秋以後將實施第三次取出作業。山中伸介表示，這有助於敲定大規模作業方式。

此外，規制委自2012年成立以來，一直對福島核事故原因展開調查分析。山中表示「模糊事故實際情況是對國際社會背信棄義。不知曉真相就無法構建真正的安全」，表明今後將致力調查事件全貌。