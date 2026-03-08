伊朗外交部：襲中東美軍基地不應解讀為敵意 回應侵略是自衛權
撰文：張涵語
出版：
伊朗外交部3月7日（周六）發表聲明強調，伊朗針對該地區美軍基地及設施採取的防禦行動，絕不應被解讀為對區域國家的敵意。外交部亦稱，任何因素都不能削弱伊朗固有的自衛權，使其免受美國與以色列的軍事侵略。
西亞通訊社（WANA News Agency）報道，聲明指出，根據《聯合國憲章》第51條，伊朗有權對美以的軍事侵略進行自衛。伊朗將繼續行使固有的合法自衛權，直至侵略停止，或直至聯合國安全理事會履行其根據《聯合國憲章》第39條所承擔的職責，確認侵略者並判定其侵略行為所產生的責任。
聲明繼續指出，伊朗為行使其捍衛主權的固有權利，並鑑於聯合國安理會明顯未能履行其在《聯合國憲章》下的職責，對該地區侵略者的基地和設施採取必要且相稱的防禦行動。從國際法的角度來看，這項行動是合法的，此前伊朗已在各級層面就此類措施發出多次警告。
伊朗外交部表示，伊朗的防禦行動旨在打擊那些作為針對伊朗侵略行動的源頭或基地，或支持此類行動的目標和設施。
