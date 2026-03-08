伊朗外交部：襲中東美軍基地不應解讀為敵意　回應侵略是自衛權

伊朗外交部3月7日（周六）發表聲明強調，伊朗針對該地區美軍基地及設施採取的防禦行動，絕不應被解讀為對區域國家的敵意。外交部亦稱，任何因素都不能削弱伊朗固有的自衛權，使其免受美國與以色列的軍事侵略。



西亞通訊社（WANA News Agency）報道，聲明指出，根據《聯合國憲章》第51條，伊朗有權對美以的軍事侵略進行自衛。伊朗將繼續行使固有的合法自衛權，直至侵略停止，或直至聯合國安全理事會履行其根據《聯合國憲章》第39條所承擔的職責，確認侵略者並判定其侵略行為所產生的責任。

2026年2月28日，美國海軍布萊克號驅逐艦（USS Delbert D. Black）從一處未公開地點發射一枚戰斧陸攻導彈（Tomahawk Land Attack Missile，TLAM），支援對伊朗的「史詩狂怒行動」（Epic Fury）。（Reuters）

聲明繼續指出，伊朗為行使其捍衛主權的固有權利，並鑑於聯合國安理會明顯未能履行其在《聯合國憲章》下的職責，對該地區侵略者的基地和設施採取必要且相稱的防禦行動。從國際法的角度來看，這項行動是合法的，此前伊朗已在各級層面就此類措施發出多次警告。

2026年2月28日，美國與以色列向伊朗發動大規模空襲，伊朗隨即展開反擊，其中包括多個擁有美軍基地的中東國家。據卡塔爾半島電視台報道，巴林首都麥納瑪一座大樓遭到伊朗的無人機襲擊，現場其後發生大爆炸，引發熊熊烈火和大量濃煙。圖為伊朗無人機擊中大樓一刻。（X@BNODesk）

伊朗外交部表示，伊朗的防禦行動旨在打擊那些作為針對伊朗侵略行動的源頭或基地，或支持此類行動的目標和設施。