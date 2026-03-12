金正恩携女視察軍工廠並體驗試射手槍 接班人流言再起
撰文：韓學敏
韓聯社引述朝中社報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩金正恩3月11日攜同其未成年女兒金主愛，對生產手槍等攜帶型輕武器的第二經濟委員會下屬一處重要軍工廠進行現場指導，期間兩人親自體驗試射手槍。
報道指，朝鮮第二經濟委員會負責軍需品的規劃生產。而從朝中社發布的照片可見，金正恩與女兒金主愛當天均身穿黑色皮褸，在設於工廠內部的室內射擊場體驗手槍射擊。金正恩單獨射擊，而金主愛則與隨行軍方幹部一道體驗。
金正恩了解新型手槍的性能，並對工廠生產優質的手槍表示滿意。他還指示該廠在「增強軍隊戰鬥效率方面扮演非常重要角色」，需提升自動化與精密化水平，並要求工廠現代化並「具遠見地」擴大產能，以提升軍隊戰鬥效率。
韓國國家情報院（NIS）上月曾向國會議員指出，有跡象顯示金主愛已開始就政策事務提供意見，反映其「正處於內部被指定為接班人的階段」。金正恩近期頻繁展示軍事實力，包括日前視察新型驅逐艦試射戰略巡航導彈。分析認為，攜女視察具象徵意義的國防單位，進一步加劇外界對其接班安排的猜測。
