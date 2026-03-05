美軍連環「斬首」2國領導人　專家稱難在朝鮮複製：金正恩有3優勢

2026年只過了三個月，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已重用軍隊「斬首」委內瑞拉及伊朗的領導人，令人猜測美國未來會否在朝鮮等國複製這一模式。韓媒3月3日引述專家稱，朝鮮領導人金正恩有3大優勢，使美國較難在朝鮮複雜「斬首」模式。



韓聯社報道，美國智庫「韓國經濟研究所」（KEI）學術事務主任埃倫（Ellen Kim）在一個論壇上發表了上述言論，稱委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）先後遭美軍「斬首」後，引發人們對特朗普會如何應對朝鮮核威脅的質疑。

2026年3月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席白宮舉行的榮譽勳章頒授儀式。（Getty Images）

不過，埃倫認為伊朗和朝鮮的情況截然不同，使特朗普難以輕易「斬首」金正恩。她指出，朝鮮確實擁有核武，且背後擁有中國和俄羅斯的明確支持，都使美國對朝鮮採取軍事行動的風險大得多。

另外，作為美國盟友的韓國和日本直接處於朝鮮核威脅和軍事威脅之下，也使美國不敢輕易動武。埃倫表示，美國前總統克林頓（Bill Clinton）曾在1994年考慮對朝鮮進行戰略打擊，但因為美軍評估打擊可能會造成大量韓國人死亡，計劃遭到時任韓國總統金泳三的強烈反對。

報道指，特朗普暫未釋出會在朝解複製「斬首」模式的訊號，並多次表示願意與金正恩恢復外交對話。外界一直猜測，前者可能會在3月下旬至4月初訪華與中國國家主席習近平舉行峰會期間，嘗試與金正恩會面。