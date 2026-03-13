美國向中港台等60貿易夥伴發動301調查　北京：應透過對話協商

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）3月12日宣布，向中國、香港、台灣、日本及韓國等60個貿易夥伴展開301貿易調查，指這些地方未有盡力打擊強制勞工問題。



路透社報道，格里爾指有關調查將決定外國政府是否有採取足夠步驟，阻止進口強制勞工製造的產品，以及無法根除這些影響美國勞工及企業的令人髮指做法。

根據美國貿易代表辦公室的網站顯示，遭華府調查的60個經濟體包括，中、港、台、日、韓國、加拿大、墨西哥、印度、以色列、巴西、新西蘭、俄羅斯、土耳其、英國、歐盟、泰國、越南等。

2025年10月15日，美國華盛頓特區舉行的國際貨幣基金組織/世界銀行年會期間，美國財政部長貝森特（Scott Bessent，左）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）舉行新聞發布會。（Reuters）

華府在11日亦以針對結構性產能過剩問題為由，對包括中日韓台及歐盟等16個主要貿易夥伴展開新一輪301貿易調查，或在今年夏季前對相關貿易夥伴徵收新關稅。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

格里爾表示，調查重點將關注那些美方有證據表明在各製造業領域存結構性產能過剩和生產過剩的經濟體。

美國最高法院2月裁定，特朗普2025年實施的大部份關稅措拖不合法後，其政府依據1974年《貿易法》第122條，向全球各國部份商品徵收了10%的關稅，為期150天。

格里爾表示，他希望在臨時關稅於7月到期之前，完成301條款調查等補救措施。他已制定有關產能過剩301調查的時間表，公眾意見徵集日期將於4月15日截止，公開聽證會定於5月5日左右舉行。

2025年4月17日，照片顯示美國總統特朗普的3D列印微型模型、美國國旗和「關稅」字樣。（Reuters）

中國商務部13日回應，北京注意到華府以「產能過剩」為由，對包括中國在內的16個經濟體發起301調查，指301調查是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經貿秩序。世貿（WTO）專家組早已裁決，根據301調查採取的關稅措施違反世貿組織規則。

關於美方所謂「產能過剩論」，中方已經多次闡明立場。世界經濟早已成為不可分割的一個整體，生產和消費都是全球性的，需要在全球視野下進行供需匹配和調節。如果各國生產只能滿足國內市場需求，就不會有跨境貿易。

美方不能狹隘地將超過國內需求的生產能力定義為「產能過剩」，貼上所謂「過剩」的標籤。美方更無權通過301調查，對貿易夥伴是否存在「產能過剩」進行單方面認定，並採取單邊限制措施。

中方同時注意到，美方又以「未禁止進口強迫勞動產品」為由，對包括中國在內的60個經濟體發起301調查。中方正在進行分析評估。中方敦促美方糾正錯誤做法，回到通過對話協商解決問題的正確軌道上來。中方將密切關注事態進展，保留採取一切必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。