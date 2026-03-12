美國向中國等16貿易夥伴啟動301貿易調查　為開徵新關稅鋪路

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府3月11日表示，將針對結構性產能過剩問題，對16個主要貿易夥伴展開新一輪301貿易調查，其中包括中國、韓國、日本及歐盟等經濟體，或在今年夏季前對相關貿易夥伴徵收新關稅。



據路透社報道，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）11日宣布該消息，除了上述提到的貿易夥伴外，台灣、越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨、新加坡、印尼、孟加拉、瑞士、墨西哥、印度和挪威也入列。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

格里爾表示，調查重點將關注那些美方有證據表明在各製造業領域存結構性產能過剩和生產過剩的經濟體。

美國最高法院2月裁定，特朗普2025年實施的大部份關稅措拖不合法後，其政府依據1974年《貿易法》第122條，向全球各國部份商品徵收了10%的關稅，為期150天。

格里爾表示，他希望在臨時關稅於7月到期之前，完成301條款調查等補救措施。他已制定有關產能過剩301調查的時間表，公眾意見徵集日期將於4月15日截止，公開聽證會定於5月5日左右舉行。

2025年4月17日，照片顯示美國總統特朗普的3D列印微型模型、美國國旗和「關稅」字樣。（Reuters）

另外，格里爾亦透露，預計將於當地時間12日啟動另一項301調查，主要針對禁止進口涉強迫勞動產品的禁令，該調查涵蓋超過60個國家。格里爾稱，希望其他國家也能對使用強迫勞動生產的商品實施禁令。