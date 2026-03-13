美國向中港台等60貿易夥伴發動301調查　指打擊強制勞工不力

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）3月12日宣布，向中國、香港、台灣、日本及韓國等60個貿易夥伴展開301貿易調查，指這些地方未有盡力打擊強制勞工問題。



路透社報道，格里爾指有關調查將決定外國政府是否有採取足夠步驟，阻止進口強制勞工製造的產品，以及無法根除這些影響美國勞工及企業的令人髮指做法。

根據美國貿易代表辦公室的網站顯示，遭華府調查的60個經濟體包括，中、港、台、日、韓國、加拿大、墨西哥、印度、以色列、巴西、新西蘭、俄羅斯、土耳其、英國、歐盟、泰國、越南等。

2025年10月15日，美國華盛頓特區舉行的國際貨幣基金組織/世界銀行年會期間，美國財政部長貝森特（Scott Bessent，左）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）舉行新聞發布會。（Reuters）

華府在11日亦以針對結構性產能過剩問題為由，對包括中日韓台及歐盟等16個主要貿易夥伴展開新一輪301貿易調查，或在今年夏季前對相關貿易夥伴徵收新關稅。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

格里爾表示，調查重點將關注那些美方有證據表明在各製造業領域存結構性產能過剩和生產過剩的經濟體。

美國最高法院2月裁定，特朗普2025年實施的大部份關稅措拖不合法後，其政府依據1974年《貿易法》第122條，向全球各國部份商品徵收了10%的關稅，為期150天。

格里爾表示，他希望在臨時關稅於7月到期之前，完成301條款調查等補救措施。他已制定有關產能過剩301調查的時間表，公眾意見徵集日期將於4月15日截止，公開聽證會定於5月5日左右舉行。