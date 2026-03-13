英國遊客度假期間拍攝伊朗導彈影片　觸犯網路法遭杜拜拘留起訴

衛報3月12日報道，一名60歲英國遊客在杜拜度假期間，因涉嫌拍攝伊朗導彈來襲而遭當局拘留，並被起訴違反了一項禁止分享可能擾亂公共安全內容的法律。他成為在阿聯酋被控違反網路犯罪法的20名被告之一。英國外交部證實正向其家屬提供協助。



杜拜當局此前已多次警告遊客、網紅和外籍人士，不要在網上發佈有關衝突的畫面或評論。根據該國網路犯罪法，任何被視為危害「公共秩序」、」國家統一「或國家聲譽的材料，最高可處以7.7萬美元（約60萬港元）的罰款或監禁。

法律援助組織「迪拜被拘留者」 （Detained in Dubai）確認正在協助這名英國人的家屬。組織負責人Radha Stirling,表示，許多人未能理解當局對此類事件的重視程度。

2月28日，在阿聯酋杜拜，伊朗飛彈攻擊後，防空系統展開行動，空中留下硝煙。（Reuters）

她指，當局對外國人在政府設施附近拍攝的行為特別敏感，擔心他們可能充當間諜。她解釋說：「我認為這有兩方面原因。 第一，他們不希望即時情報傳回伊朗和俄羅斯，不希望有人將情報傳遞給伊朗，無論其導彈襲擊是否成功。 」她補充，這類事件的相關信息並不難獲取，認為當局主要是出於形象考慮。

報道指，約有1.4萬名英國人已聯繫英國外交、聯邦和發展事務部，該部門建議除必要旅行外，不要前往該地區。