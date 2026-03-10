杜拜戰火引發寵物棄養潮 外籍人士為逃命 要求將健康狗安樂死
撰文：TVBS新聞網
美國和以色列2月28日聯手突襲伊朗、導致中東局勢全面升級，鄰近的阿聯酋杜拜（Dubai）也遭到波及，不少住在當地的外籍人士紛紛搭機遠離、躲避戰火，不過他們竟然選擇將自己的寵物遺棄在街頭，甚至有獸醫表示自己遇到許多即將杜拜的主人竟提出將寵物安樂死的想法。
外籍人士逃離杜拜 大量寵物遭遺棄街頭
《每日郵報》報道，大量滯留在杜拜的外籍人士為了躲避戰火、正爭相搭機離開，在情勢危急下，不少人竟然選擇將飼養的闖物遺棄，犬隻安置組織「杜拜犬友會」（K9 Friends Dubai）接到大量關於遺棄幼犬的電話，以及許多想要遺棄寵物的狗主人，目前該組織的工作量已不堪重負。
在動物保護組織竭盡全力尋找收容所之際，網路上仍出現數百則關於被遺棄寵物的貼文。據悉，一些獸醫被迫對健康的寵物實施安樂死，因為主人不願承擔帶出國的費用和辦理繁瑣的手續。
此外，社交媒體上曝光的照片中，可以見到一些被遺棄的寵物狗被拴在街上，完全沒有人為其提供食物和水，一家動物救援中心的義工更透露「我已經在WhatsApp群組和Facebook群組裡看到了大約200則文章，人們發現有狗被遺棄在街頭、拴在柱子上，無人認領，一些獸醫甚至證實：有些主人來給健康的寵物實施安樂死」。
