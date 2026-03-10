澳洲要求Pornhub等嚴格實施年齡限制　網站封鎖致VPN下載量激增

澳洲3月9日開始實施全面的在線年齡限制措施，要求傳播色情內容的網站驗證用戶是否年滿18歲，導致該國VPN下載量急升。



VPN通過為設備分配新代碼來隱藏用戶實際位置，從而繞過基於地理位置的内容封鎖。

新法規定應用商店必須在允許下載標記為18+的軟件前進行年齡驗證。未能阻止未成年人接觸色情、極端暴力、自殘及飲食失調內容的人工智能（AI）聊天服務，可能面臨高達4950萬澳元（約2.7億港元）罰款。

澳洲電子安全專員格蘭特（Julie Inman Grant）表示，此舉旨在為兒童提供與現實世界同等的線上保護。

據蘋果公司（Apple Inc.）發布的下載排行榜，3月9日當天下載量前15名的免費智能手機應用中，有三款是VPN，其中排名最高的VPN - Super Unlimited Proxy甚至超過所有社交媒體平台。

資料圖片：Super Unlimited Proxy（App Store）

與此同時，總部位於加拿大的Aylo公司（旗下擁有Pornhub、RedTube等平台）宣布封鎖澳洲用戶訪問RedTube與YouPorn，並向澳用戶提供不含露骨內容的Pornhub版本。其網站聲稱由於「無效且混亂的年齡驗證法律」，已在包括英國、法國及美國多州等地限制訪問。

澳媒指，Pornhub目前只向澳洲訪客展示沒有裸露的內容，並禁止成人註冊新帳號。